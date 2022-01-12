تعرف على خريطة افتتاح المعارض التشكيلية.. اليوم

يفتتح بقاعة الزمالك للفن التشكيلي، في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، معرضين تشكيليين، المعرض الأول تحت عنوان "زمبلك"، معرض فوتوغرافي للفنان أيمن لطفي.

اختار الفنان أيمن لطفي أن يسمي معرضه "زمبلك" بكل ما تحمله الكلمة من ذكريات ودلالات، إذ يستمد مفهوم معرضه من حكاية شخصية.

تتنوع الأعمال الفوتوغرافية المعروضة بين حكايات سريالية وتجريبية تشبه الأحلام، إذ تروي كل لوحة حكاية تفصح عنها الرموز المستخدمة بها، ومن عمل لآخر ينحاز الفنان لفكرة أننا جميعًا بحاجة لمن يحاوطنا بالمشاعر الإيجابية طوال المسيرة، من يملأ "الزمبلك" الخاص بنا، من يدفعنا محبة وسندًا ومشورة، فمن يسير وحده سيشعر حتمًا بالتعب والإرهاق، إذ إن كثير منا لن يستطيع أن يدير "الزمبلك" الخاص به حتى يدرك لحنهُ وتنطلق موسيقاه.

معرض الفنانة نهي دياب "معًا نعيش"

كما تستقبل قاعة الزمالك للفن، في الخامسة، افتتاح المعرض الفردي للفنانة نهي دياب، بعنوان "معًا… نعيش" للفنانة نهی دياب.

في معرضها الشخصي "معًا... نعيش"، تعود نهی دياب بمجموعة من الأعمال الفنية التي تمنح بطولاتها للحيوانات البرية، حيث تترجم لوحاتها المشاعر الإنسانية لتأكيد فكرة سعي الإنسان إلى الملاحظة؛ وحبه للمعرفة.

ويستمر المعرضين: "زمبلك" للفنان أيمن لطفي، ومعرض الفنانة نهي دياب "معًا... نعيش"، حتى 31 يناير الجاري.

افتتاح معرض "الشركة" وتدشين مشروعها الفني

في سياق متصل، يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في السابعة مساء اليوم أيضًا، المعرض الأول للمشروع الفني "الشركة" تحت عنوان "المقابلة"، ويضم أعمال الفنانين الأربعة المؤسسين وهم: سامح إسماعيل، محمد خضر، معتز الإمام، وياسر جعيص، وذلك في رحاب مركز الجزيرة للفنون بالزمالك.

وبحسب "سرور" عن المعرض: "الشركة أكثر من كونها ميلادًا لمشروع فني واعد، هي حلم لأربعة من الفنانين المهمين كانوا بالأمس القريب من نجوم شباب الحركة التشكيلية المصرية، اليوم هم مما أتفق على وصفه بجيل الوسط، لكن لم تتخلى عنهم روح الشباب وحماسه وتطلعاته التي لا حدود لها، وها هم يعلنون تدشين مشروعهم الفني، وسط آمال كبيرة بأن يكون هذا المشروع الفني خطوة البداية".

ويضيف "سرور": لقد أختار الفنانون الأربعة المؤسسة الرسمية ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية لتكون المظلة الكبيرة، وأن تحتضن قاعاتها عروضهم الفنية إيمانًا وعرفانًا منهم كما جاء في بيانهم بدوره في حماية وترويج الفن البصري ورعاية مشاريعهم الفنية منذ البداية؛ ولأن المؤسسة الرسمية من الثقل والتاريخ الذي من خلاله يقدم ويمثل الفن التشكيلي المصري محليًا وإقليمًا ودوليًا، وتسمح دائمًا بتقديم المشاريع والتجارب الفنية الغير ربحية، كما أنها معنية بتطوير وتوثيق المشهد الفني المصري رسميًا".