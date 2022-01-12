الأربعاء 12 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«ذا صن» تسخر: كيروش حيّر العالم

كيروش
كيروش

سخرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية من طريقة لعب منتخب مصر،بقيادة المدير الفني البرتغالي ”كارلوس كيروش“، والتي تسببت في الهزيمة أمام نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية.

وقالت الصحيفة إن تشكيل المدير الفني البرتغالي حير العالم نظرًا لأنه كان عبارة عن ( 5-5-صفر) أي 5 لاعبين في الدفاع، ومثلهم في الوسط، ودون مهاجمين.

وأضافت الصحيفة البريطانية، بدا كل شيء على ما يرام مع تغطية ما قبل المباراة، حتى أظهرت كل من قنوات beIN sports وSky Sports تشكيل منتخب مصر، وظهر أن ”الفراعنة“ يلعبون دون هجوم مع الاعتماد على 5 مدافعين، ومثلهم في الوسط في مواجهة ”النسور الخضر“.

وتلقى منتخب مصر الخسارة الأولى في بداية مشواره في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية بهدف دون رد.

سجل كيليتشي إهياناتشو الهدف الوحيد للفريق النيجيري في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول بعد تسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس محمد الشناوي.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى قلب العالم- العالم فى قلب مصر

الأكثر قراءة

آخر تطورات إصابة أكرم توفيق مع منتخب مصر

الباز يكشف سر كره الإخوان لـ تهاني الجبالي وتفاصيل حوارها مع محمد مرسي

«ذا صن» تسخر: كيروش حيّر العالم

انخفاض فى درجات الحرارة وأمطار خفيفة.. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة

أول تحرك من النيابة فى واقعة التعدى على مريض داخل مركز طبى

تقييم صادم.. ماذا قدم محمد صلاح مع منتخب مصر ضد نيجيريا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

إبراهيم داود

متاهة علاء خالد

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا؟

وجيه أمين عبدالعزيز

قبل أن نتحول إلى فريسة للسوشيال ميديا!

مؤمن المحمدي

شيوعيين

صور

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

الآلاف يشيعون جثمان الإعلامى وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تمنح مواطنيها جرعة اللقاح الرابعة رغم تحذير الاتحاد الأوروبى منها

إصابة 12 فلسطينيًا بالمطاطى فى مواجهات مع الاحتلال عند المدخل الشمالى للبيرة

كيف تواجه إسرائيل موجة متحور أوميكرون؟