«ذا صن» تسخر: كيروش حيّر العالم

سخرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية من طريقة لعب منتخب مصر،بقيادة المدير الفني البرتغالي ”كارلوس كيروش“، والتي تسببت في الهزيمة أمام نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية.

وقالت الصحيفة إن تشكيل المدير الفني البرتغالي حير العالم نظرًا لأنه كان عبارة عن ( 5-5-صفر) أي 5 لاعبين في الدفاع، ومثلهم في الوسط، ودون مهاجمين.

وأضافت الصحيفة البريطانية، بدا كل شيء على ما يرام مع تغطية ما قبل المباراة، حتى أظهرت كل من قنوات beIN sports وSky Sports تشكيل منتخب مصر، وظهر أن ”الفراعنة“ يلعبون دون هجوم مع الاعتماد على 5 مدافعين، ومثلهم في الوسط في مواجهة ”النسور الخضر“.

وتلقى منتخب مصر الخسارة الأولى في بداية مشواره في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأفريقية بهدف دون رد.

سجل كيليتشي إهياناتشو الهدف الوحيد للفريق النيجيري في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول بعد تسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس محمد الشناوي.

