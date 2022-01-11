الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الإريانى» يثمن دعم السعودية والإمارات لتحقيق الانتصارات على الحوثيين

معمر الإرياني
معمر الإرياني

ثمن وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، اليوم الثلاثاء، الدعم والإسناد الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية وبمشاركة فاعلة من الإمارات، وهو الدعم الذي لعب دوراً أساسياً وحاسماً في صناعة الانتصارات التي حققها أبطال ألوية العمالقة، والجيش اليمني على مليشيا الحوثي.

وقال الإرياني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن أبطال الجيش اليمني وألوية العمالقة والمقاومة بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، تمكنوا في معارك متواصلة منذ صباح اليوم من تحقيق انتصارات في جبهات جنوب محافظة مأرب.

وأضاف، أن أبطال الجيش اليمني وألوية العمالقة والمقاومة تمكنوا من تحرير أجزاء واسعة من مديرية حريب جنوب محافظة مأرب، وسط انهيارات واسعة وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران‏.

و أشار إلى أن ألوية العمالقة نفذت عملية التفاف محكمة، ووصلت إلى وسط مديرية ‎حريب متجاوزين مركزها عبر منطقة لصاد وجراذا، ومحاصرة عناصر مليشيا الحوثي في مركز المديرية، وقطع خطوط إمدادهم عبر عقبة ملعا التي تصل مديريتي حريب بالجوبة وسط غطاء من صقور الجو في تحالف دعم الشرعية‏.

وعلى الصعيد السياسي، أكدت صحيفتا «الرياض» و«السعوديتان» أن المملكة العربية السعودية قادت التحالف العربي لاستعادة الشرعية إلى اليمن وشعبه، وتخليصه من الميليشيا التي لا تعرف إلا لغة السلاح، مشيرين إلى الأدوار البطولية للقوات الجوية السعودية، وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي تضمن حماية المدنيين والأعيان المدنية والملاحة والتجارة الدولية ومصادر الطاقة العالمية من الاعتداءات، حيث تستمر بها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في سبيل الاستمرار بهذه التجاوزات، التي تتحدى بشكل سافر كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

وزير الاعلام الإمارات مليشيا اليمن الجيش اليمني معمر الإرياني

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