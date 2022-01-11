نائب رئيس «المؤتمر»: «حياة كريمة» أول اهتمام حقيقي بالريف المصري

قال اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن مبادرة حياة كريمة هو مشروع فريد فى نوعه وتم تصنيفه من قبل الأمم المتحدة باعتبار أنه من أهم المشروعات القومية على مستوى العالم، وهو مشروع القرن.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، خلال لقائه ببرنامج "مباشر من مصر" على شاشة الفضائية المصرية، أن مشروع حياة كريمة هو مشروع فارق في حياة المصريين ، يعتبر مشروع القرن الواحد والعشرون، حيث أنه مشروع طموح وسيكلف 700 مليار جنيه، ستأتي من المشاركات المجتمعية .

وأضاف أن جميع مؤسسات الدولة حققت أول إهتمام حقيقي بالقري المصرية ،مؤكدا أن مشروع حياة كريمة يوفر لما يقرب من 60 إلى 90 مليون حياة كريمة وأمنه للمواطن تشمل جميع الخدمات الأساسية فى القرى والريف المصري من رصف وصرف صحي ومياه وغيرها من الخدمات الأساسية.

وكشف فرحات، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اختار إطلاق مشروع حياة كريمة بشكل رسمي يوم 15 يوليو 2021 لأنه جاء مع بداية إطلاق الجمهورية الجديدة، والهدف من المشروع هو إعادة توزيع الإمكانيات الاقتصادية للدولة وللمجتمع وعمل تطوير

لافتا إلى أن الفكرة جاءت خلال منتدي شباب العالم فى 2019 ، وهي أن نأخذ القرى الأكثر احتياجا كان مرحلة تمهيدية، ولكن الإطلاق الحقيقي للمشروع الضخم كان يوليو الماضي وهو مبادرة قومية تشمل والاكتفاء الذاتي للدولة، مؤكدا أن مبادرة حياة كريمة هو مشروع ضخم يستوعب داخله 20 مبادرة رئاسية .

وتستهدف مبادرة حياة كريمة، النهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين في المراكز والقرى الأكثر احتياجا، وتوفير فرص عمل لمن ليس لديه عمل، ودعم المرأة ودعم الشباب اقتصاديا وتنمويا من خلال تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، كما تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي وتدريب وتأهيل وتشغيل القادرين على العمل، وإنشاء مراكز خدمية مجمعة لتوفير كل الخدمات اللازمة للمواطنين، وتعمل الحكومة من خلال قطاعاتها المختصة، على جعل قرى الريف شريكا أساسيا في التنمية ودعم الصناعة الوطنية والاستثمار في البشر.