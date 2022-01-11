الثلاثاء 11 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثمان ضحية جديدة لسيارة معدية منشأة القناطر

معدية المناشي
معدية المناشي

نجحت رجال الإنقاذ النهري، مساء الثلاثاء، في انتشال جثة ندى أحمد، 11 عامًا من ضحايا غرق سيارة نقل بنهري النيل في معدية المناشي بمنشأة القناطر بالجيزة.

تم نقل الجثمان بسيارة الإسعاف إلى المستشفى؛ تمهيدًا لإنهاء الإجراءات اللازمة الخاصة بالدفن.

وتمكنت قوات الإنقاذ بأمن الجيزة، الثلاثاء، من انتشال 5 جثث لضحايا ضحايا انقلاب سيارة ربع نقل في مياه النيل بمنطقة منشأة القناطر.

تم نقل الضحايا إلى المشرحة وهم: «عيد مسعد، 13 عامًا، زينب عبدالمعطى، 14 عامًا، هاجر عبدالصمد، 13 عامًا، زياد أحمد، 13 عامًا، محمد صبري، 19 عامًا» ويواصل رجال الأمن البحث عن باقى المتوفين في الحادث.

وتكثف قوات الإنقاذ النهري من البحث عن باقي المفقودين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالرياح البحيري بمنطقة منشأة القناطر، وهم كل من دعاء نبيل عبدالسلام، ندى أحمد حسن، وزياد احمد حسين، محمد صبري سالم، شروق ياسين محمد. 

قوات الإنقاذ رجال المباحث مديرية أمن الجيزة حادث انقلاب سيارة مديرية أمن الجيزة ا منشأة القناطر بالجيزة إنقلاب سيارة ربع نقل

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وائل لطفي

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