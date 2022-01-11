«السويدي» عن لجنة الخدمات الاستشارية والمقاولات المقترحة: تتيح الفرص للشركات

كشف الدكتور وليد السويدي، عضو لجنة التشييد في جمعية رجال الأعمال المصريين، عن تفاصيل اقتراحه الخاص بإنشاء لجنة خاصة بالخدمات الاستشارية والمقاولات منبثقة من لجنة التشييد.

وأضاف «السويدي»، في تصريح لـ«الدستور»، أن دور هذه اللجنة المقترحة هو الاهتمام بشكل أكبر بالخدمات المقدمة للاستشاري والمقاول، ووضع آلية لتطوير دعم هذه الشركات، وبحث فرص تعاون مشترك بين تلك الشركات والفرص التصديرية للدول الإفريقية ودول إعادة الإعمار.

وأشار، إلى أن هناك فرص في دول إعادة الأعمار مثل العراق وليبيا، وخاصة أن تلك الدول لديها ثقة كبيرة في العامل والمهندس والشركات المصرية، ودورنا كجمعية رجال الأعمال هو فتح طريق لتلك الشركات للحصول على تلك الفرص التصديرية، وخاصة أن عملنا في الجمعية مجتمعي ونحاول من خلال الجمعية تطوير تلك المهنة.

وكان الدكتور وليد السويدي قال، إن وجود تمثيل قوي لشركات الخدمات الإستشارية والمقاولات أعضاء لجنة التشييد بالجمعية، داخل السوق المصري والعربي وعلى مستوى إفريقيا ودول إعادة الإعمار، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أمس الإثنين، لمناقشة خطة العمل لعام 2022.

واقترح، إنشاء لجنة خاصة بالخدمات الاستشارية والمقاولات منبثقة من لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين ضمن خطة عمل اللجنة لعام 2022، من خلال دعوة كبار الاستشاريين والمقاولين لبحث كافة التحديات التي تواجه الشركات المصرية ووضع حلولًا لها من خلال مسودة عمل خاصة باللجنة المقترحة.

كما طالب بتبني جمعية رجال الأعمال المصريين، العمل على دخول شركات الاستشارات والمقاولات معًا لأسواق القارة الأفريقية ضمن تحالف مصري يضم الجهات التمويلية وتحت مظلة الحكومة المصرية لتعزيز تنافسية الشركات المصرية علي المستوي الدولي وخاصة في إفريقيا، ودول إعادة الإعمار أيضا وهو ما يتطلب دعم من وزارة الخارجية والسفارات المصرية ومكاتب التمثيل التجاري بالقارة الأفريقية.