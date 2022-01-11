الثلاثاء 11 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

تعرف على أفضل الأفلام الوثائقية لـ«كوكو شانيل» (صور)

الأفلام الوثائقية
الأفلام الوثائقية

توفيت كوكو شانيل في غرفتها في فندق ريتز في  10 يناير 1971، وبذلك فقدت الموضة واحدة من شخصيتها، التي بدأت من لا شيء، ونجحت في إنشاء إمبراطورية دار الأزياء شانيل المستنيرة بمشاركة من المصمم العبقري كارل لاجرفيلد، ونستعرض لكم فيما يلي أبرز الأفلام الوثائقية الخاصة بكوكو شانيل وفقا لموقع VOGUE .

Coco Before Chanel من تصميم آن فونتين

كوكو قبل شانيل (2008)
 

يعرض هذا الفيلم  لقطات من حياة كوكو شانيل من طفولتها وكذلك قيامها بأول عملية تفصيل لها في باريس وهي اللحظة التي كان لها الفضل في ولادة  دار أزياء عالمية عريقة، وفيلم السيرة الذاتية هذا  لكوكو شانيل كتب من قبل آن فونتين، وقرر مخرج الفيلم أن يهتم بما قبل المجد، وعرض أشياء شخصية خاصة بأكثر امرأة مؤثرة في مجال الموضة. 

كوكو شانيل إيغور سترافينسكي من جان كونين

كوكو شانيل وإيجور سترافينسكي (2009)


يعرض لك هذا الفيلم الوثائقي لقطة من باريس 1920، حيث يتدفق الباريسيون الأثرياء إلى البوتيك الواقع في 5 شارع كامبون ليشاهدوا الإبداعات الراقية المختومة ولكن خلف الكواليس تحطمت المصممة بفقدان عشيقها بوي كابيل، الذي اختفى في حادث سيارة في ديسمبر 1919قبل مقابلتها للملحن إيغور سترافينسكي. 

كوكو شانيل لكريستيان دوجواي

كوكو  شانيل (2008)


في عام 2008  ظهر فيلم تلفزيوني جيد البناء ، لكنه تعرض لانتقادات شديدة عندما تم إصداره ،وعرض هذا الفيلم حيلة كوكو شانيل من طفولتها المبكرة إلى أيامها الأخيرة، وجسدت دور شانيل الممثلة  شيرلي ماكلين، وعرض الفيلم  أجزاء معينة من حياتها غير معروفة نسبيًا.

عودة لفيلم كارل لاغرفيلد

العودة  (2013)


تم تقديم هذا الفيلم القصير الذي أخرجه كارل لاغرفيلد في ديسمبر 2013 عند افتتاح عرض أزياء مجموعة شانيل ميتيير دارت 2013/2014 ، والذي عرف أيضا باريس دالاس ، في مراحل إعادة افتتاح دار أزياء شانيل في عام 1954 في باريس. 

ذات مرة لكارل لاغرفيلد

ذات  مرة (2013)


في 9 مايو 2013  قدمت علامة  شانيل مجموعتها للرحلات البحرية 2013-2014 في سنغافورة ، بعد 100 عام من افتتاح أول بوتيك لغابرييل شانيل في دوفيل، و في هذه المناسبة أخرج كارل لاغرفيلد فيلمًا قصيرًا مكرسًا للسنوات الأولى لدار الأزياء، و قامت بدور  كوكو شانيل وهي شابة  الممثلة البريطانية كيرا نايتلي.

كوكو شانيل موضة أزياء كارل لاجرفيلد شانيل أفلام وثائقي

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