ميشال باسوس: الكنيسةَ في لبنان أعلنتْ 2012 سنة للكتاب المقدس

أعلن مركز الكنيسة الكاثوليكية في لبنان برئاسة مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، إطلاق أسبوع الكتاب المقدّس 2022 "الشركة في الكتاب المقدّس".

وفي حفل الإطلاق، قال أمين عام جمعية الكتاب المقدس د.ميشال باسوس حول أهميّة، غاية وعيش أسبوع الكتاب المقدّس قائلا"تأتي ندوتنا، ككلِّ سنةٍ، تطبيقًا للإرشادِ الرسولي للكنيسةِ في الشرقِ الأوسط- شركةٌ وشهادةٌ، سنة 2012، الذي ينصُّ في الفقرةِ رقم 74: "...وفقًا للظروفِ الرعويةِ الخاصةِ بكلِّ بلدٍ في المنطقةِ، يمكنُ الإعلانُ عن سنةٍ كتابيةٍ، على أن يتبعَها، اذا اقْتَضَت الضرورةُ ذلك، اسبوعٌ سنويٌّ للكتابِ المقدس...".

وللتذكيرِ، فإنَّ الكنيسةَ في لبنان أعلنتْ، سنةَ 2012، سنةَ الكتابِ المقدسِ، وتخلَّلَهُ واحدٌ من بين أكبر مشاريعِ توزيعِ الكتاب المقدس في سنةٍ واحدةٍ إذا أخذْنا بالاعتبارِ عددَ سكانِ لبنان.

يبدأ أسبوع الكتاب المقدس هذه السنة، يوم الأحد 23 يناير، كونه "اليوم العالمي" الذي اختاره قداسة البابا فرنسيس كـ"أحد كلمة الله، يوم مكرّس للكتاب المقدس".

أما موضوع هذه السنة، "الشركة في الكتاب المقدس"، فهو يأتي ضمن نشاطات مختلفة قائمة على ربط كلمة الله وترسيخ النص الكتابي بنشاطات السينودس. سأشارك بمثل، كتاب "15 دقيقة مع يسوع" الذي أطلقناه في 10 ديسمبر 2021 في كاتدرائية السريان كاثوليك في المتحف.

إن من صلب عمل جمعية الكتاب المقدس في لبنان - ترجمة الكتاب المقدس، وتوزيعه، وتحفيز قراءته، وذلك إيمانًا من القيّمين على هذه الجمعية أن هذا الكتاب، المعتبر كلمة الله، كان سبب تعزية وتشجيع ومُلهِم رجاء لملايين من الناس عبر العصور؛ وكان وراء انقلابات إيجابية حدثت لشعوب، ومجتمعات، وبلدان عبر التاريخ. وقد وعى المؤمنون، وخاصة الكنيسة، لهذه الأهمية فخصّت الكتاب المقدس بأكثر من سينودس، وجمعية عمومية للأساقفة؛ وقد أتى على ذكر أهميته أكثر من إرشاد رسولي.