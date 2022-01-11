الثلاثاء 11 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اعتقال شخص هدد بقتل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

ترامب
ترامب

أعلنت الأجهزة الأمنية الفدرالية الأمريكية عن اعتقال رجل في نيويورك هدد بقتل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

 

وأشارت الوثائق التي نشرتها محكمة بروكلين الفدرالية في نيويورك إلى أن المدعو توماس ويلنيتسكي البالغ 72 عاما من العمر، هدد في عام 2020 بقتل الرئيس ترامب في حال خسر الأخير الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن ورفض الاعتراف بهزيمته.

 

وصرح الرجل أثناء استجوابه من قبل الشرطة الفدرالية الأمريكية بأنه كان يعتزم "الوقوف ضد الفاشية"، وأنه كان يخطط لشراء أسلحة واغتيال ترامب.

 

وفي يناير 2021 أرسل الرجل رسائل صوتية إلى السلطات الأمريكية تحدث فيها عن عزمه قتل ترامب و12 من مقربيه.

 

ولم يتوقف ويلنيتسكي عن إطلاق التهديدات لترامب حتى بعد رحيله من منصب الرئاسة. وأطلق على ترامب اسم "هتلر" في تهديداته.

 

واعتقلته الشرطة يوم الاثنين، وهو من المقرر أن يمثل أمام المحكمة لأول مرة.

ويقول محامي الرجل إنه "لم يعتزم إصابة أحد بأذى ولم يمثل أي خطر حقيقي على أحد".

 

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