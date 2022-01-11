وزير التعليم يحدد منهج العلوم للصف الرابع الابتدائى بالفصل الدراسى الأول

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء منهج العلوم للصف الرابع الابتدائي عند نهاية نشاط رقم ١٢ في المفهوم الثالث بعنوان (السرعة).

وأضاف وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الرسميه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أن ما تبقى هو النشاط رقم ١٣ ،١٤ من المفهوم الثالث والمفهوم الرابع كاملا ومشروع الوحدة وهذا يحتاج من ١٢ -١٤ حصة في الترم الثاني (أى شهر تقريبا)".

وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ورشة عمل؛ لإعداد حقائب تدريبية تستهدف معلمي الصف الرابع الابتدائي، وفقًا لنظام التعليم الجديد 2.0 والمقررات الدراسية وأسلوب التقييم؛ وذلك في إطار متابعة الوزارة للتدريبات الخاصة بالمعلمين والعاملين بالمنظومة التعليمية، وفي ضوء التحديث المستمر للبرامج التدريبية الخاصة بهذا الشأن.

وحضر اللقاء الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، والدكتورة نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج التعليمية، والدكتورة راندة شاهين رئيس قطاع التعليم العام، والدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة والمشرف على الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي، والدكتور محمد جاد، القائم بعمل مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومديرو عموم تنمية المواد الدراسية، وإيهاب الناغي مدير إدارة التدريب بالقاهرة، وعدد من قيادات وخبراء التربية والتعليم.

وأشار الدكتور رضا حجازي إلى حرص الوزارة على توافر المواد التدريبية بكافة أشكالها ووصول الحقائب التدريبية إلى كافة إدارات ووحدات التدريب على مستوى جميع المدارس بالتعاون مع الموجهين الأوائل؛ لتدريب جميع معلمي الصف الرابع الابتدائي.

ووجه نائب الوزير بتشكيل فرق عمل لإعداد الحقائب التدريبية (دليل المدرب - دليل المتدرب – المادة التدريبية – العروض التقديمية – الاختبار القبلي والبعدي)، تضم أعضاء من مركز تطوير المناهج، وقطاع التعليم العام، والأكاديمية المهنية للمعلمين، ومديري عموم تنمية المواد الدراسية، بالإضافة إلى إدارات التدريب المختلفة؛ من أجل الوصول إلى تنمية المهارات والإبداع لدى المعلمين، ووضع الأفكار ونهج وآليات التنفيذ؛ لتحقيق التنمية المهنية المستدامة لمعلمي الصف الرابع الابتدائي على كيفية تدريس المناهج الجديدة.

وأضاف نائب الوزير أنه سوف يتم اعتماد الحقائب التدريبية من الأكاديمية المهنية للمعلمين، على أن يتولى الموجهون الأوائل بالتعاون مع أقسام التدريب ووحدات التدريب تنفيذ هذا التدريب على مستوى جميع الإدارات التعليمية، كما تتولى الأكاديمية المهنية بفروعها متابعة التنفيذ؛ لضمان جودة التدريب.

من جهتها، قالت الدكتورة نوال شلبى: إن العمل يتم بشكل مؤسسي وفق خطوات واتجاهات واضحة في التدريب، مؤكدة قيام مركز تطوير المناهج بتوضيح فلسفة المناهج الجديدة وتوفير الكتب الدراسية والمواد التدريبية التى تم تنفيذها، مشيرة إلى أن مناهج الصف الرابع تهتم بتنمية المهارات بعيدًا عن الحفظ والتلقين، وتمت إضافة مواد مثل تنمية المهارات ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمواكبة التطورات الراهنة.