الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

طرابلس.. الخارجية ومصلحة الطيران المدنى تبحثان رفع الحظر على ليبيا

بحثت وزارة الخارجية ومصلحة الطيران المدني في ليبيا، الاثنين، رفع الحظر عن الطيران المدني المفروض على الطيران الليبي من قبل بعض الشركات ومن بينهم شركات مصرية.

جاء ذلك خلال استقبال وكيل وزارة الخارجية الليبية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي، اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، رئيس مصلحة الطيران المدني  مصطفى عمار، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وبحسب الخارجية تمحور اللقاء حول أهمية التنسيق بين مصلحة الطيران المدني ووزارة الخارجية، وتوحيد الجهود لرفع الحظر المفروض على الطيران المدني.

وأكد كتي خلال اللقاء على أهمية  وجود  ثقل ودعم سياسي إلى جانب الدعم الفني للتعجيل برفع الحظر.

ومن جانبه تحدث رئيس مصلحة الطيران المدني عن آفاق التعاون فيما يخص الطيران المدني مع كل من الخطوط القطرية، و طيران الإمارات، ومصر  للطيران، والخطوط التركية، وأشار إلى أنه من المقرر وفي هذا الإطار زيارة الجزائر قريبا والالتقاء بمسؤولي الخطوط الجزائرية.

كما أوضح عمار أن لدى مصلحة الطيران برنامجا لتدريب الموظفين، كما ستتخذ المصلحة خطوات هامة لدعم جهود وزارة الخارجية لرفع  الحظر.

واتفق الجانبان خلال اللقاء على آليات التنسيق ما بين الطيران المدني ووزارة الخارجية، والإعداد لزيارة اليونان وعدد من الدول الأوروبية  لإطلاع مسؤولي الطيران في تلك الدول على ما اتخذ من إجراءات لتوفير البيئة الأمنية واللوجستية في المطارات الليبية والتأكيد على جاهزيتها لإستقبال الرحلات الدولية.

وكان الاجتماع الإفتراضي الثاني لوزراة الخارجية الليبية برئاسة أحمد النعاس مدير إدارة شؤون آسيا و أستراليا عقد الاسبوع الماضي مع رؤساء البعثات الليبية وبمشاركة (16 بعثة) بدول آسيا وأستراليا، وبحضور مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وذلك بناءً على توجيهات وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش وتعليمات محمد عيسى وكيل الشؤون السياسية بمتابعة عمل السفارات الليبية بالخارج للوقوف على أوضاعها وما إذا هناك صعوبات و اختناقات قد تواجه عملها.

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