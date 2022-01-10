وزير البترول يغادر القاهرة للمشاركة في مؤتمر التعدين الدولي بالسعودية

غادر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، يرافقه المهندس علاء خشب نائب وزير البترول لشئون الثروة المعدنية، والجيولوجي أحمد موافي، مدير عام الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بوزارة البترول، لحضور مؤتمر التعدين الدولي المقرر انعقاده غداً الثلاثاء، بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

التوسع في حجم الاستثمارات التعدينية فى مصر

ويسعى وزير البترول بالتعاون مع نائبه المهندس علاء خشب، للتوسع فى حجم الاستثمارات التعدينية فى مصر من خلال المؤتمرات العالمية التي يتم عقدها بكندا واستراليا والسعودية، وبحث الفرص المتاحة فى مصر مع مستثمرين عالميين، خاصة بعد أن تم تعديل قانون الثروة المعدنية الجديد رقم 198 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، والتى أتاحت فرص استثمارية حقيقية أمام شركات التعدين العالمية للاستثمار فى مصر عن طريق دفع «الأتاوة ، والإيجار، والضرائب»، وذلك بدلاً من اقتسام الأرباح والتى كانت تقيد المستثمرين فى عملية الانفاق وضخ الاستثمارات فى القانون القديم.

يأتى ذلك فى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بثروات مصر الطبيعية والعمل على استخراجها مع إمكانية التصنيع والقيمة المضافة لهذه الثروات، وتشجيع الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة فى مجال التعدين وانتاج الذهب والخامات المعدنية المصاحبة، مع تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، واتاحة الفرص للاستثمار الجاد.

وتسلط المملكة العربية السعودية الضوء خلال المؤتمر غدا الثلاثاء، على فرص الاستثمار فى مجال التعدين، ومناقشة تمويل المشروعات، ودور الحكومة على اتاحة الأراضى أمام الاستثمارات.

ويشارك فى المؤتمر نحو 11 دولة وذلك لعرض الفرص الاستثمارية في المعرض المصاحب للمؤتمر، وذلك عبر منصة متكاملة تشمل كافة جوانب رحلة المستثمر في قطاع التعدين السعودي.

ويعزز المؤتمر دعم قطاع الصناعة الذي سيكون منصة عالمية لسليط الضوء على المزايا الجوهرية فى قطاع التعدين.