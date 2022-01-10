مد أجل النطق بالحكم فى إعادة محاكمة متهم بأحداث المرج للخميس

قررت الدائرة 4 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، مد أجل النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهم السيد عبد المجيد محمد علي من عناصر جماعة الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف المرج"، والمتهم فيها بالتجمهر والقتل والشروع فيه وحيازة سلاح بدون ترخيص، لجلسة الخميس المقبل الموافق 13 يناير الجاري لإتمام المداولة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت وسعد الدين سرحان وسكرتارية أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

يذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي في القضية بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتم إلقاء القبض عليه، وقام بعمل إعادة إجراءات لمحاكمته أمام الدائرة الرابعة إرهاب.

وكان أمر الإحالة قد أسند للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتظاهر والتحريض على العنف، والتجمهر وإثارة الشغب، ومحاولة تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، والمشاركة فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة عين شمس بالمرج.