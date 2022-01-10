تجديد حبس المتهمين بتمزيق جسد زميلهم أثناء خروجه من المدرسة بالغربية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة طنطا، اليوم الإثنين، حبس المتهمين بتمزيق جسد زميلهم بآلة حادة؛ لسرقة هاتفه المحمول، أثناء خروجه من المدرسة بقرية نواح بمركز قطور، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وورد بلاغ إلى مركز طنطا يفيد بإصابة طالب في أولى ثانوي تجاري بجروح قطعية في الوجه واليد وصلت لـ19 غرزة في وجهه وأماكن متفرقة من جسده وتم تحرير المحضر رقم 3 أحوال لسنة 2022.

واتهم والد المجني عليه عددا من الطلبة زملاء ابنه بتسببهم في تشويه وجهه فضلًا عن كدمات متفرقة في جسده، مشيرًا إلى أن الواقعة تم تصويرها بكاميرات مراقبة موجودة في الشارع، ومن جانبها، تفحص الأجهزة الأمنية ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.