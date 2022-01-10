الإثنين 10 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام لقاتل بائع فاكهة والمشدد 10و6 سنوات لآخرين بالشرقية

الإعدام
الإعدام

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الاثنين ، بالإعدام شنقا للمتهم الأول بقتل بائع فاكهة للخلاف على أولوية  حجزالمكان فى إحدى الأسواق بمنطقة الأردنية بمدينة العاشر من رمضان، كما عاقبت 4 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات للثاني والثالث، و5 سنوات مشدد للرابع والخامس.

 وحملت القضية رقم 5454 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، وفي يونيو من العام تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى الزقازيق العام بوصول" ح. ب. ر"، 23 عاما بائع متجول، جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالبطن، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التى أمرت بانتداب الطب الشرعى، لمعاينة الجثة وتشريحها لبيان سبب الوفاة.

بسؤال" أ" شقيق المجنى عليه اتهم كلًا من " س. ع. م" و" ع. م. ع" و" م. ي.ص" و" م. م" باعة جائلين بمنطقة الأردنية، بالتعدى على شقيقه بالضرب والتسبب فى قتله، بسبب خلافات على أولوية مكان الفرش، تحرر المحضر اللازم بالواقعة. 

 وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين الذين قدمتهم النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

 

العاشر من رمضان محكمة جنايات الزقازيق خلافات ضرب مستشفى الطب الشرعي النيابة العامة

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وائل لطفي

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