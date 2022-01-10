الإعدام لقاتل بائع فاكهة والمشدد 10و6 سنوات لآخرين بالشرقية

الإعدام لقاتل بائع فاكهة والمشدد 10و6 سنوات لآخرين بالشرقية
قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الاثنين ، بالإعدام شنقا للمتهم الأول بقتل بائع فاكهة للخلاف على أولوية حجزالمكان فى إحدى الأسواق بمنطقة الأردنية بمدينة العاشر من رمضان، كما عاقبت 4 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات للثاني والثالث، و5 سنوات مشدد للرابع والخامس.
وحملت القضية رقم 5454 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، وفي يونيو من العام تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى الزقازيق العام بوصول" ح. ب. ر"، 23 عاما بائع متجول، جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالبطن، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التى أمرت بانتداب الطب الشرعى، لمعاينة الجثة وتشريحها لبيان سبب الوفاة.
بسؤال" أ" شقيق المجنى عليه اتهم كلًا من " س. ع. م" و" ع. م. ع" و" م. ي.ص" و" م. م" باعة جائلين بمنطقة الأردنية، بالتعدى على شقيقه بالضرب والتسبب فى قتله، بسبب خلافات على أولوية مكان الفرش، تحرر المحضر اللازم بالواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين الذين قدمتهم النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.