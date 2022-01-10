استمرار ارتفاع وفيات وإصابات «كورونا» في أنحاء العالم

واصلت دول العالم، تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، اليوم الاثنين، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي أوروبا، أعلنت وزارة الصحة البولندية تسجيل 7 ألاف و785 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و220 ألفا و984 حالة والوفيات إلى 99 ألفا و761 حالة.

وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1969 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و86 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و704 ألاف و442 والوفيات إلى 97 ألفا و325 حالة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 3 ملايين و514 ألفا و786 حالة منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

وفي التشيك، سجلت وزارة الصحة 2761 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، إضافة إلى 7 حالات وفاة.وقالت إن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في التشيك وصل الآن إلى 2530917 حالة، وبلغت الوفيات 36 ألفا و624 حالة.



وفي النمسا، سجلت وزارة الصحة 10 آلاف و804 حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، فضلا عن 7 حالات وفاة.وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في النمسا إلى 1350225 حالة، وتبلغ الوفيات 13855 حالة.



وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 855 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، بالإضافة إلى 27 حالة وفاة.

وذكر المركز أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى 863 ألفا و817 حالة، وبلغ عدد الوفيات حتى الآن 16 ألفا و989 حالة، بحسب صحيفة "ذا سلوفاك سبكتاتور".

وفي إستونيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1260 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال ال24 ساعة الماضية، وحالة وفاة واحدة،وبذلك يصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة في إستونيا إلى 253775 حالة، بينما تبلغ الوفيات 1956 حالة.

وفي ليتوانيا، سجلت السلطات الصحية 1701 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، و10 حالات وفاة.وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في ليتوانيا إلى 544242 حالات، بينما تبلغ الوفيات 7554 حالة.

وفي المجر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 14 ألفا و655 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، و167 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية. وقالت إن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المجر وصل بعد آخر حصيلة إلى 1297612 حالة، بينما بلغت الوفيات 39947 حالة.



وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 198 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 186 ألفا و65 حالة إصابة.

في الوقت نفسه، سجلت البلاد حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2819 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "آكي برس" القيرغيزية.



وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 389 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 200 ألفا و730 حالة، بإجمالي وفيات 1497.

وقالت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 109 مرضى بكوفيد تماثلوا للشفاء التام في الفترة نفسها، مما رفع إجمالي المتعافين إلى 197 ألفا و444.



وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة هناك، اليوم الخميس، تسجيل 649 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، حالتين وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 2074 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة مونتسام المنغولية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 395 ألفا و129 حالة إصابة.



وفي جورجيا، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 2953 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 962 ألفا و827 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 31 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 14 ألفا و 218 وفاة ، وفقا لوكالة إنتر برس نيوز.



وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 126 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 345 ألفا و891 إصابة، بحسب وكالة أرمن بريس.وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 3 حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 8 آلاف وأربع حالات.



وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 2641 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال نور هشام عبد الله مدير عام الصحة الماليزية، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 2 مليون و788 ألفا و860 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة، حسبما ذكرت صحيفة “فري مالاي توداي الماليزية”، كما سجلت البلاد 23 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 31 ألفا و678.



وفي تايوان، أعلن مركز قيادة إدارة أزمة فيروس كورونا، اليوم، تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا 26 حالة منها واردة من الخارج ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 17 ألفا و394 إصابة، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة على مدار أمس، ليستقر عدد إجمالي الوفيات حتى اليوم عند 850 وفاة.. حسبما ذكر موقع تايوان نيوز التايواني.



وفي لاوس، سجلت فرقة العمل الوطنية للوقاية من كوفيد-19 ومكافحته 641 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، و11 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في لاوس يرتفع بذلك إلى 119 ألفا و521 حالة، فضلا عن 448 حالة وفاة، بحسب صحيفة "ذا لواتيات تايمز" المحلية.



وفي المكسيك سجلت وزارة الصحة في البلاد 11 ألفا و 599 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و 125 ألفا و388 حالة، كما سجلت 31 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 300 ألف و 334 حالة.



وفي أستراليا ، سجلت البلاد 57 ألفا و302 حالة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و35 الفا و306 إصابات، كما شهدت 20 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2387 .



