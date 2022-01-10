حبس عاطل وسيدة ضبط بحوزتهما 5 كيلو «حشيش» في الإسكندرية

قررت نيابة المنشية بالإسكندرية، اليوم الإثنين، حبس عاطل وسيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر “الحشيش” وزنت 5,7 كيلو جرام بقصد ترويجها علي عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، يُفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، بمزاولة نشاط اجرامي بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة المنشية ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه وبصحبته إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المنشية وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,7 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.