145 وفاة وأكثر من 33 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الفلبين

أعلنت السلطات الصحية الفلبينية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 145 وفاة و33169 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، في آخر 24 ساعة.

وتعتبر تلك الحصيلة رقما قياسيا لليوم الثالث على التوالي، وبحسب ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس"، فقد ارتفع معدل النتائج الإيجابية للاختبارات إلى 46 بالمئة، وهو رقم قياسي جديد منذ بدء تفشي الجائحة قبل عامين.

وبعد حصيلة اليوم اقترب إجمالي عدد الإصابات في الفلبين منذ بدء الجائحة من كسر حاجز الثلاثة ملايين إصابة، من بينها 52293 حالة وفاة، بعد أن لقي 145 مصابا بالفيروس حتفهم الاثنين.

وقال المسؤولون الفلبينيون إنهم يفترضون أن يكون سبب القفزة الحالية في الإصابات هو المتحور "أوميكرون".

ودعا بعض الخبراء إلى تشديد القيود بالنظر لزيادة عدد المصابين وتعثر المستشفيات في استيعابهم، بسبب إصابة العديد من العاملين في المجال الصحي.

لكن مسؤولين قالوا اليوم الاثنين إنه "لا تزال هناك حاجة لرفع مستوى التأهب إلى المستوى الرابع من نظام الطواريء المكون من خمسة مستويات".

وتقع منطقة العاصمة مانيلا، والكثير من المقاطعات والمدن الفلبينية الأخرى تحت المستوى الثالث حتى 15 يناير.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أمس عبر الدكتورة ماريا فان كيركوف، خبيرة علم الأوبئة والمسؤولة التقنية، أن سلالة "أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا، تنتشر على نطاق واسع بكل بلدان العالم، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف انتشار المتحور الجديد في كافة المناطق التي يتوافر فيها نظم رصد جيدة لتسلسل طفرات فيروس سارس-كوف-2 وأن البيانات تفيد بأن هناك زيادة حادة للغاية في عدد الحالات.

وأضافت الدكتورة ماريا في تصريح متلفز، تم بثه عبر حسابات منظمة الصحة العالمية الرسمية على منصات التواصل، أنه وفقاً لآخر تحديث لمنظمة الصحة العالمية، تم الإبلاغ عن ما يقرب من 10 ملايين حالة في الأيام السبعة الماضية.