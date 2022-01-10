الإثنين 10 يناير 2022
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تقارير ومتابعات

«أبومازن» و«ميقاتى».. أبرز الحضور العرب فى منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

انطلقت، قبل قليل، فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، حيث من المقرر أن يستمر المنتدى حتى يوم الخميس 13 يناير 2022، وافتتح المؤتمر بحضور عدد من شباب العالم والمسئولين العرب. 

رئيس وزراء لبنان

قبل بداية المؤتمر، وصل نجيب ميقاتي، رئيس وزراء لبنان، إلى مقر منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، وكان في استقباله الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرص الاثنان على التقاط صورة تذكارية قبل انطلاق منتدى الشباب، ثم دخل القاعة.

الرئيس الفلسطيني 

ووصل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى مقر انعقاد منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، وكان في استقباله الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث التقطا صورة تذكارية قبل انعقاد المنتدى.

ولي عهد الأردن

كما وصل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، إلى مقر انعقاد منتدى شباب العالم، وكان في استقباله الرئيس عبدالفتاح السيسي.

انطلاق منتدى شباب العالم

وتنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.

ويُعد منتدى شباب العالم منصة دولية لجميع الشباب المؤثرين داخل مجتمعاتهم والمؤمنين بقدرتهم على التغيير للأفضل، وقد أعلنت إدارة المنتدى عن بدء وصول الوفود المشاركة في المنتدى الجمعة 7 يناير الجاري إلى مدينة السلام شرم الشيخ، حيث يمثل الشباب المشاركون الجنسيات المختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم.

وكانت إدارة المنتدى قد تلقت أكثر من 500 ألف طلب تسجيل من شباب العالم للحضور والمشاركة في المنتدى من مختلف القارات بالترتيب الآتي: إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية.

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