البرازيل تسجل 24382 إصابة و44 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 24382 إصابة و44 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقًا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل حتى الآن 22 مليونًا و523907 إصابات منذ بداية الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 619981.

ووفقًا لحسابات "رويترز"، فإن البرازيل تحتل المركز الثالث عالميًا من حيث عدد وفيات "كوفيد-19" بعد الولايات المتحدة وروسيا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة، والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وعلى صعيد آخر، لقى 10 أشخاص على الأقل مصرعهم، السبت، عندما سقطت كتلة صخرية فوق قوارب في بحيرة سياحية بولاية ميناس جيرايس بجنوب شرق البرازيل استنادًا إلى حصيلة جديدة أعلنتها الشرطة.

وقال ماركوس دي سوزا بيمنتا، المسؤول عن الشرطة للصحافة، إنه تأكد حتى الآن مصرع عشرة أشخاص.

وتراوحت أعمار الضحايا، وهم برازيليون، بين 14 و68 عامًا، حسب العناصر الأولية للتحقيق.

وعند منتصف يوم السبت، انفصلت كتلة صخرية كبيرة من مكانها وسقطت على ثلاثة قوارب تبحر في بحيرة فورناس المعروفة بمياهها ذات اللون الأخضر وبمناظر الجدران الصخرية الخلابة.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة انفصال الكتلة الصخرية وسقوطها على القوارب الثلاثة، مما أثار الذعر بين ركاب كانوا يشاهدون ما يحصل على متن قوارب أخرى.