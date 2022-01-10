الصدر: اختيار رئيس البرلمان العراقى ونائبيه يمثل أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية

اعتبر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أن اختيار رئيس البرلمان العراقي ونائبيه يمثل "أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية".

وقال الصدر، في بيان": "إن اختيار رئيس البرلمان ونائبيه هذه أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية. ومن هنا أبارك للشعب العراقي الحبيب هذه الخطوة الأولى واللبنة الأولى لبناء عراق حر مستقل بلا تبعية ولا طائفية ولا عرقية ولا فساد".

وأضاف: "لتنبثق منه حكومة وطنية نزيهة خدمية تحافظ على سيادة البلد وقراره وتراعي شعبها وتحفظ له كرامته وتسعى لإصلاح جاد وحقيقي".

وتابع الصدر: "فالحمد لله على أن منّ علينا بهذه النعمة ونسأل الله أن تكون كل الكتل السياسية في البرلمان والحكومة على قدر المسؤولية فهم أمام منعطف صعب يخطه التاريخ بنجاحهم أمام شعبهم إن شاء الله تعالى وأن لا يعيدوا أخطاء الماضي المرير".

وانتخب مجلس النواب العراقي، الأحد، بدورته التشريعية الخامسة، الحلبوسي، مرشح تحالف حركتي "تقدم" و"عزم"، رئيسا له، وعين حاكم الزاملي نائبا أولا وشاخوان عبد الله نائبا ثانيا.

وعلى صعيد آخر، حذرت وزارة الصحة العراقية، من موجة وبائية جديدة قد تكون أقسى من الموجات السابقة، داعية إلى الإسراع لتلقي اللقاحات.

وقالت الوزارة في بيان إن "الخبراء والمختصين في وزارة الصحة يراقبون التطورات المستمرة في الموقف الوبائي في العالم والعراق، حيث يستمر ارتفاع الإصابات بمعظم دول العالم بشكل سريع، وفي العراق لوحظ التزايد بنسبة الحالات الموجبة وبصورة مستمرة، وهذا ينذر ببداية موجة جديدة ربما تكون أقسى من الموجات السابقة".

وأضافت: "من حرصنا على سلامة وصحة أبناء شعبنا الحبيب ندعو المواطنين كافة إلى الالتزام بارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات، إضافة إلى الإسراع لتلقي اللقاحات بجرعاتها الكاملة التي ثبتت فعاليتها بشكل واضح من خلال انخفاض كبير بأعداد الداخلين إلى المستشفيات من فئة الملقحين وازديادها من فئة غير الملقحين".

ودعت الوزارة وسائل الإعلام والوزارات الساندة إلى "التأكيد على تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في حث المواطنين كافة وموظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية على تلقي اللقاح".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.