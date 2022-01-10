الإثنين 10 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«حماة الوطن» يشيد بإدارة منتدى شباب العالم

النائبة رقية الهلالي
النائبة رقية الهلالي

قالت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب  عن حزب حماة الوطن، إن إنطلاق فعاليات منتدي شباب العالم 2022 في مدينة شرم الشيخ، غدًا الإثنين، الموافق 10 يناير ويستمر إلي 13 يناير الجاري، تحت شعار " "السلام والتنمية والإبداع"، يهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، مؤكدة أن المنتدي يتضمن عددًا من الموضوعات الهامة في ظل الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت "الهلالي"، في تصريحات صحفية للمحرريين البرلمانيين، اليوم، إن المنتدى سيشهد مناقشة عدد من الملفات الهامة والتي تأتي في مقدامتها  "الرعاية الصحية للعالم ما بعد الجائحة، وقضية الطاقة وريادة الأعمال، والفرص المتاحة للشباب في سوق العمل عالميًا بعد الجائحة".

وأضافت أن المنتدي يناقش التغير في سوق العمل، وقضية التغيرات المناخية والبيئية، والمبادرات التنموية ومنها مبادرة حياة كريمة، مشيرة إلى أن المنتدي يحظى باهتمام دولي غير مسبوق ويبرز مكانة مصر ودورها العالمي في صناعة قادة المستقبل، خاصة بعد اعتماد الأمم المتحدة منتدي شباب العالم كمنصة دولية.

وأشارت إلى أن إقامة منتدى هذا العام رغم ظروف جائحة كورونا COVID-19 - رسالة أخرى من مصر مفادها "مصر قادرة على تخطي الصعاب وكيفية إدارتها للجائحة والسيطرة عليها  لتعود الحياة إلى طبيعتها  للعمل والبناء نحو المستقبل، مشيده بما اتخذته إدارة منتدى شباب العالم في وضع شروط وإجراءت احترازية حماية لصحة المشاركين في أعمال وفعاليات المنتدي وعدم انتشار فيروس كورونا المستجد، من أجل أن يطمئن الجميع، والذين يبلغ عددهم حوالي 18 ألف مشارك و500 متحدث.

وتابعت نائبة حماة الوطن، أن مصر تعتبر صحة وسلامة المشاركون في المنتدي  أمر بالغ الأهمية في ظل الظرف الوبائي العالمي المتعلق بفيروس كورونا، مؤكدة أن منتدي شباب العالم في نسخته الرابعة ستكون بمثابة رسالة قوية على أن مصر كانت حاضنة لكل شعوب العالم على مدار التاريخ والحضارات.

واختتمت "الهلالي" بأن القيادة السياسية الحكيمة وفي ظل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤمن جيدًا بأهمية الشباب وتمكينهم، وهذا ما ظهر في ملف التمكين في كافة مؤسسات الدولة المختلفة، سواء الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى التمثيل والمشاركة  لتبادل الرؤي والأفكار.

مدينة حماة الوطن مبادرة حياة كريمة منتدى شباب العالم التغيرات المناخية فيروس كورونا المستجد تغيرات المناخ مدينة شرم الشيخ النائبة رقية الهلالي منتدى شباب العالم 2022 إدارة منتدى شباب العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

رسالة نارية من المفتى للشامتين فى وفاة تهانى الجبالى والإبراشى

وفاة الإعلامى وائل الإبراشى

عبدالصادق وماجد وحسب الله وبيضون.. أبرز المرشحين لرئاسة الهيئة العامة للبترول

تشييع جثمان وائل الإبراشى غدًا فى الدقهلية

منة شلبى تحرر محضرًا فى قسم شرطة الغردقة

رابط تسجيل طلب لقاح كورونا في مصر بالخطوات التفصيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية ومكافحة الإرهاب

جمال-أسعد

الحوار الوطنى ضرورة

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال غرب رام الله

إصابات «كورونا» النشطة 115 ألفًا بينها 205 حالات خطيرة فى إسرائيل

240 ألف إسرائيلى تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا