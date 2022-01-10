«حماة الوطن» يشيد بإدارة منتدى شباب العالم

قالت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن إنطلاق فعاليات منتدي شباب العالم 2022 في مدينة شرم الشيخ، غدًا الإثنين، الموافق 10 يناير ويستمر إلي 13 يناير الجاري، تحت شعار " "السلام والتنمية والإبداع"، يهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، مؤكدة أن المنتدي يتضمن عددًا من الموضوعات الهامة في ظل الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت "الهلالي"، في تصريحات صحفية للمحرريين البرلمانيين، اليوم، إن المنتدى سيشهد مناقشة عدد من الملفات الهامة والتي تأتي في مقدامتها "الرعاية الصحية للعالم ما بعد الجائحة، وقضية الطاقة وريادة الأعمال، والفرص المتاحة للشباب في سوق العمل عالميًا بعد الجائحة".

وأضافت أن المنتدي يناقش التغير في سوق العمل، وقضية التغيرات المناخية والبيئية، والمبادرات التنموية ومنها مبادرة حياة كريمة، مشيرة إلى أن المنتدي يحظى باهتمام دولي غير مسبوق ويبرز مكانة مصر ودورها العالمي في صناعة قادة المستقبل، خاصة بعد اعتماد الأمم المتحدة منتدي شباب العالم كمنصة دولية.

وأشارت إلى أن إقامة منتدى هذا العام رغم ظروف جائحة كورونا COVID-19 - رسالة أخرى من مصر مفادها "مصر قادرة على تخطي الصعاب وكيفية إدارتها للجائحة والسيطرة عليها لتعود الحياة إلى طبيعتها للعمل والبناء نحو المستقبل، مشيده بما اتخذته إدارة منتدى شباب العالم في وضع شروط وإجراءت احترازية حماية لصحة المشاركين في أعمال وفعاليات المنتدي وعدم انتشار فيروس كورونا المستجد، من أجل أن يطمئن الجميع، والذين يبلغ عددهم حوالي 18 ألف مشارك و500 متحدث.

وتابعت نائبة حماة الوطن، أن مصر تعتبر صحة وسلامة المشاركون في المنتدي أمر بالغ الأهمية في ظل الظرف الوبائي العالمي المتعلق بفيروس كورونا، مؤكدة أن منتدي شباب العالم في نسخته الرابعة ستكون بمثابة رسالة قوية على أن مصر كانت حاضنة لكل شعوب العالم على مدار التاريخ والحضارات.

واختتمت "الهلالي" بأن القيادة السياسية الحكيمة وفي ظل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤمن جيدًا بأهمية الشباب وتمكينهم، وهذا ما ظهر في ملف التمكين في كافة مؤسسات الدولة المختلفة، سواء الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى التمثيل والمشاركة لتبادل الرؤي والأفكار.