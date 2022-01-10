التنظيم والإدارة: تنفيذ 3540 حكم قضائى للموظفين فى 110 جهات خلال شهر

انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من دراسة تنفيذ عدد 3540 حكمًا قضائيًا متنوعًا لصالح موظفى الدولة ما بين صرف مقابل نقدى وتمويل وظائف وتعزيز بنود وأنواع، وكذلك صرف مقابل نقدى عن رصيد الإجازات وغيرها لعدد من موظفى الجهاز الإدارى للدولة على مستوى 110 جهات إدارية خلال شهر ديسمبر الماضى 2021.



وأشار جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، إلى أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط جاءت فى المرتبة الأولى بين الجهات الإدارية من حيث عدد الأحكام القضائية المنفذه بنحو 1338 حكم قضائى، يليها مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء بعدد 292 حكم، ثم مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسيوط بعدد 291 حكم قضائى، ومديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة بعدد 279 حكم قضائى، وديوان عام محافظة المنيا بعدد 101 حكم، ومديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء بعدد 90 حكم قضائى، ومديرية الشئون الصحية بمحافظة الواد الجديد بعدد 77 حكم، ومديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية بعدد 63 حكمًا، ومديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج بعدد 51 حكمًا، وديوان عام محافظة أسيوط بعدد 49 حكمًا، ومركز البحوث الزراعية بعدد 45 حكمًا مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ بعدد 40 حكمًا، وديوان عام محافظة قنا بعدد 32 حكمًا، وديوان عام محافظة المنوفية بعدد 31 حكمًا.



كما شملت القرارات تنفيذ أحكام قضائية مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية بعدد 23 حكماً، ومديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا بعدد 27 حكمًا، ديوان عام محافظة القليوبية بعدد 11 حكماً، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بعدد 11 حكمًا، ومديرية الشئون الصحية بمحافظة بنى سويف بعدد 11 حكمًا، ومديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية بعدد 10 أحكام ومديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد بعدد 6 أحكام.