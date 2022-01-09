«الرعاية الصحية»: نجاح استخراج حصوة نادرة الشكل بالمثانة في الأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح استخراج حصوة نادرة الشكل بالمثانة Jacky stone بعد تكسيرها بمنظار المثانة بمستشفى حورس التخصصي بالأقصر.

وأشارت إلى أن فريق جراحة المسالك البولية بمستشفى حورس التخصصي بالأقصر نجحت فى استخراج حصوة نادرة الشكل Jacky stone بالمثانة لرجل في الستين من عمره كان قد حضر للمستشفى يعاني من آلام حادة بمنطقة الحوض وبعد عمل الفحوصات اللازمة تم تجهيزه لدخول العمليات وتم تكسير الحصوة واستخراجها عن طريق منظار المثانة.

شارك فى الفريق كلا من الدكتور عمر الصغير مدرس جراحة ومناظير المسالك البوليه كلية طب قنا جامعة جنوب الوادي، الدكتور أحمد عبد الفتاح مدرس مساعد جراحة ومناظير المسالك البولية بكلية طب قنا جامعة جنوب الوادي، الدكتورة نهاد ثابت أخصائي التخدير،

وتحت إشراف الدكتور عبد الحافظ حسن رئيس قسم جراحة المسالك البولية بالمستشفى، وبمشاركة متميزة من فريق تمريض العمليات.