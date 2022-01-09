محافظ قنا يوجه برفع درجة الاستعدادات القصوى لسوء الطقس المتوقع اليوم

وجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوى، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير للتعامل مع موجة عدم الاستقرار للطقس التي من المتوقع أن تشهدها محافظة قنا ظهر اليوم ، خاصة على المنطقة الشمالية للمحافظة، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، مع التركيز على نشر المعدات على الطرق السريعة والتخلص من أية آثار قد تنتج عن الأمطار أو السيول والتأكد من سلامة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة والتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة أعمدة الإنارة في الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.



كما كلف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى في كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة، فضلًا عن تكليف إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق، بالإضافة إلى توزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة.



كما أصدر محافظ قنا، تعليمات لرؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، متابعة كل الإجراءات والتواجد والمتابعة الميدانية المستمرة.



ومن جانبه أكد محافظ قنا، استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في الوحدات المحلية، على مدار ال ٢٤ ساعة والتنسيق مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية طارىء أو سوء في الأحوال الجوية.

وطالب الداودي المواطنين ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة حدوث رياح أو عواصف ترابية او سقوط أمطار وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان وتجنب القيادة على الطرقات السريعة وتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء او المحولات الكهربائية أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة أو عدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث سقوط الأمطار.