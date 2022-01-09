الأحد 09 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

احذر السرعة والسير بجانب الشاحنات.. 5 نصائح للقيادة في ظروف الرياح

شبورة
شبورة

غالبًا ما تأتي الرياح العاصفة قبل أو مع هطول الأمطار، ولكن الرياح القوية والمستمرة يمكن أن تحدث من تلقاء نفسها، خاصة أننا بدأنا في شهر أمشير المعروف بشدة رياحه الترابية، مما يؤدي إلى مخاطر إضافية للناس الذين يقودون سياراتهم، خاصة على الطرق السريعة.

 لذا أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيراتها للمواطنين بتوخي الحذر الشديد أثناء القيادة في الرياح الترابية حتى لا تقع الحوادث، تقدم الدستور في التقرير التالي نصائح للقيادة أثناء وجود الرياح المثيرة للأتربة.

  • شاهد أحوال الطقس:

قد تصدر مكاتب خدمة الطقس تحذيرات من الرياح العاتية عندما تجعل الرياح من الصعب القيادة لأي مكان خاصة على الطرق الصحراوية، أن دائما هناك توقع أن تكون الرياح أسوأ في الأماكن المكشوفة، مثل الطرق المستقيمة والمفتوحة والجسور والممرات العلوية أو بين التلال.

  • كن على علم بالمركبات حولك:

تتعرض الشاحنات الكبيرة والشاحنات الصغيرة والحافلات وسحب البضائع لفقدان السيطرة أو الانقلاب خلال وقت الرياح المثيرة للأتربة خاصة بسبب اعاقة الرياح والشبورة للرؤية في بعض الأوقات لذلك تفادى القيادة بجانبها.

  • حافظ على المسافة الخاصة بك:

حافظ على مسافة آمنة من المركبات الأخرى لمنح نفسك وسائقي السيارات الآخرين الوقت والمساحة لتجنب أي حطام أو تصادم في الطريق.

  • تشغيل المصابيح الأمامية:

 قم بتشغيل المصابيح الأمامية لترى بشكل أفضل من خلال الغبار أو الأوساخ الذي يكون أثناء هبوب الرياح.

-  ضع يديك على عجلة القيادة: تجعل الرياح العاتية من الصعب توجيه السيارة والتعامل معها، لذلك حافظ على إحكام قبضتك على عجلة القيادة إذا كنت لا تشعر بالراحة أثناء القيادة، توقف إلى مكان آمن حتى تهدأ الرياح.

- تمهل: تساعد القيادة بشكل أبطأ من السرعة المحددة في تقليل مخاطر الرياح وتساعدك على التحكم في السيارة بشكل أفضل.

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لا لقمع النساء

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