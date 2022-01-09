حملة أمنية بالجيزة لضبط المخالفين وحائزي المواد المخدرة

شنت مباحث الجيزة، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ولضبط الخارجين على القانون وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 70 متهمًا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات في حملة تفتيشية عن تجار السموم.

كما تم من ضبط 65 متهمًا من بينهم 63 تعاطي عثر بحوزتهم على 5 فرش حشيش و654 تذكرة من مخدر الهيروين و2132 قرص مخدر و2 كيلو جرام من مخدر الأستروكس و2 كيلو جرام الشادو و1 كيلو جرام بانجو و2 كيلو جرام بودر.

كما تم ضبط 5 متهمين عثر بحوزتهم 3 فرد محلى الصنع 12 مم ــ 1 بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12مم و2 طبنجة عيار 9 ملم و210 طلقة مختلفة الأعيرة.