الأحد 09 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

آسر ياسين ينتهي من تصوير 80% من مشاهده فى مسلسل «الثمانية»

اسر ياسين
اسر ياسين

انتهى النجم آسر ياسين من تصوير 80% من أحداث دوره فى المسلسل الدرامي الجديد “الثمانية” والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية.

وجمعت المشاهد بينه وبين النجم خالد الصاوي في أحد الدول الأوروبية مؤخرًا على أن يتم استئناف المشاهد الأخيرة من المسلسل في القاهرة خلال أيام.

والمسلسل تعاون سعودي مصري، وينتمي لنوعية 15 حلقة، حيث تم رفع عدد حلقات العمل من 8 حلقات إلى 15 بعد أن انضم السيناريست عمرو سمير عاطف إلى المستشار تركي آل الشيخ، للمشاركة في كتابة سيناريو وحوار المسلسل، ومن المقرر عرضه على منصة شاهد الرقمية نهاية العام الجاري.

ويقوم ببطولة مسلسل “الثمانية” عدد كبير من النجوم بجانب آسر ياسين، هم: غادة عادل، خالد الصاوى، ريم مصطفى، محمد علاء جاميكا، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وعدد من ضيوف الشرف ومن إخراج أحمد مدحت، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

ويجسد آسر ياسين شخصية ضابط مباحث ويدخل في صراعات ومغامرات عديدة بينه وبين باقي أبطال المسلسل، ويقوم بإنقاذ أحد المستشفيات من إرهابي يحاول تفجيره، ويأتي آسر ياسين بزوجة وابن الإرهابي كي يمنعه من تفجير المستشفى، فيما تظهر غادة عادل بدور فنانة مرموقة ضمن الأحداث.

على جانب آخر بدأ آسر ياسين تصوير حلقات مسلسل “suits” بالعربي،حيث جمعت أولي مشاهد العمل  بين آسر ياسين وأحمد داوود.

ومن المفترض أن يقدم داوود شخصية مايك روز، وهو نفس الدور الذي قدمه باتريك أدامز، وحاليًا تواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير قريبًا.

مسلسل “suits”، إخراج مريم أحمدي ومن إنتاج طارق الجانيني، وبطولة آسر ياسين وأحمد داود ومجموعة أخري من النجوم، ومن المقرر عرضه فى رمضان 2022.

 

آسر ياسين الفنان آسر ياسين الثمانية مسلسل الثمانية موعد عرض مسلسل الثمانية

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وائل لطفي

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