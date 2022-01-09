صادرات «الكمتشى» الكورى الجنوبى تسجل مستوى مرتفعا جديدا

سجلت صادرات "الكمتشي" الكوري الجنوبي مستوى مرتفعا جديدا العام الماضي وذلك بفضل شعبيتها المتنامية، وفقا لما أظهرته بيانات اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن صادرات الطعام الكوري التقليدي الحار سجلت رقما قياسيا بلغ 9ر159 مليون دولار أمريكي في عام 2021، ما تسبب في فائض تجاري بلغ 2ر19 مليون دولار في القطاع، وفقا لبيانات وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية في كوريا الجنوبية.

وتعتبر هذه أول مرة خلال 12 عاما تسجل فيها كوريا الجنوبية فائضا في تجارة "الكمتشي".

يشار إلى أن "الكمتشي" هو طعام كوري تقليدي يعد عادة كطبق جانبي من الكرنب والملح والفلفل الحار ويجري تناوله مع جميع الوجبات تقريبا.

ونمت صادرات "الكمتشي" بنسبة 18 % سنويا خلال السنوات الخمس الماضية، وارتفع عدد الدول المستوردة له من 61 في عام 2011 إلى 89 عام .2021

وعلى صعيد آخر، ظلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تحت مستوى 4 آلاف إصابة لليوم الثاني على التوالي، مع التزام البلاد بقيود التباعد الاجتماعي الصارمة وسط مخاوف مستمرة مع عودة الإصابات بسبب انتشار المتحور أوميكرون.

وسجلت كوريا الجنوبية 3376 إصابة جديدة بكوفيد19-، من بينها 3140 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 664 ألفا و 391 حالة إصابة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتم تسجيل 51 حالة وفاة إضافية بكوفيد19-، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6037 حالة وفاة.

وظل عدد الحالات الحرجة من مرضي كوفيد19- عند 821 حالة، لتظل عند مستوى أقل من ألف حالة لليوم الخامس على التوالي.

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي 03ر43 مليون شخص أو 8ر83 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون شخص تلقوا التطعيم الكامل حتى اليوم، بينما تلقى 21 مليون شخص أو 41% جرعات معززة.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.