توفيت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، متأثرة بإصابتها بفيروس بكورونا، بعد نقلها منذ أيام إلى مستشفى العجوزة لتلقي العلاج.

موعد ومكان جنازة المستشارة تهاني الجبالي

من جانبه أعلن أحد أقارب المستشارة تهاني الجبالي، ويدعى حمدي الجبالي، في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن موعد ومكان جناز المستشارة تهاني الجبالي قائلا: “صلاة الجنازة ستقام بمسجد عوارة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، عقب صلاة الظهر اليوم الأحد، وسيتم بعدها تشييع جثمانها الي مثواه الأخير، ودفنها بمقابر الأسرة”.

وفاة المستشارة تهاني الجبالي

كان أعلن معتز سامي زوج نجلة شقيقها عبر صفحته الرسمية على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن وفاة المستشارة تهاني الجبالي، حيث قال: "توفيت الي رحمة الله تعالي المستشارة تهاني الجبالي، عمة زوجتي.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأصيبت المستشارة تهاني الجبالي بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية وتم نقلها إلى مستشفى العجوزة لتلقي العلاج؛ إلا أنها رحلت عن عالمنا بعد صراع مع الفيروس القاتل خلال الأيام الماضية.

يذكر أن المستشارة تهانى محمد الجبالي مواليد 20 نوفمبر 1950، وهي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية سابقا، وأول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة، وما زالت المرأة المصرية التي احتلت المنصب القضائي الأعلى في تاريخ مصر.

وفي 22 يناير 2003 صدر قرار جمهوري بتعينها نائب رئيس المحكمة الدستورية ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، حتى عام 2007، حيث عينت في ذلك العام 32 قاضية بالقضاء العالي، لتصبح القاضية تهاني الجبالي صاحبة أعلى منصب قضائي تحتله امرأة في مصر.