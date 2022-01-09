الأحد 09 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الحماية المدنية» تنقذ مُسن من وسط نيران اشتعلت فى منزله ببورسعيد

الحماية المدنية
الحماية المدنية

شهد حي المناخ بمحافظة بورسعيد، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، حريق هائل اشتعل في وحدة سكنية داخل أحد البيوت الخشبية القديمة، وذلك وسط وجود رجل مُسن داخل المنزل.

تلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا من الأهالي يفيد بتصاعد نيران وأدخنة كثيفة من داخل منزل بعقار سكني بتقاطع شارعي 99 وأسوان، ويتضمن البلاغ وجود رجل مُسن وسط النيران.

على الفور قاد العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، فريقًا من رجال الحماية المدينة، وتمكنوا من الوصل إلي العقار بعد دقائق من البلاغ، وتبين اشتعال النيران في غرفة النوم والأسرة والدولاب والملابس وصالة المنزل، وكان "ع. ا. ع. ع"، ويبلغ من العمر 60 عامًا متواجدًا بالداخل.

اقتحم العقيد هاني المهدي النيران قبل التعامل مع الحريق، وذلك لانقاذ الرجل وتمكن من اخراجه من وسط النيران دون إصابات، وقام الفريق بالتعامل مع النيران من خلال 3 سيارات إطفاء وتم إخمادها قبل أن تمتد إلى العقارات المجاورة.

قام رجال الحماية المدنية بتبريد الحريق بعد الانتهاء من أعمال الإطفاء، وذلك للتأكد من عدم اشتعال النيران مرة أخرى، وكذلك إيقاف تصاعد الأدخنة الناتجة عن أعمال الإطفاء حتى لا تؤثر على حياة المواطنين.

تلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، بلاغًا بالحادث، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي أسباب الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق.

وعاين فريق من النيابة العامة موقع الحادث، وجري أخذ أقوال صاحب الشقة ومالك العقار وشهود العيان، وتستكمل النيابة التحقيقات لمعرفة ما إذا كان هناك شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

سيارات الحماية المدنية الاول على تحقيق محافظة خلال ايقاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

منة شلبي تحرر محضرًا في قسم شرطة الغردقة

حبس 6 متهمين جدد فى واقعة ضحية الصور المفبركة «بسنت خالد»

وفاة المستشارة تهانى الجبالى متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 9-1-2022

طالبان تعتقل أستاذًا جامعيًا انتقد سياساتها

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 9-1-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

مؤمن المحمدي

ريال مدريد ومين؟

د. منى حلمى

تجديد الخطاب الدينى مع "شعب متدين بفطرته"

القس ثروت ثابت

القليل الأفضل

الحسين عبدالرازق

عن الناس اللى رقصوا فى المركب!

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «4-5»

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. هل يسير نحو حرب عملات؟

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

240 ألف إسرائيلى تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا

مسؤول إسرائيلى: الضغط على واشنطن لإلغاء الاتفاق النووى مع إيران خطأ خطير

مقتل إسرائيلى خلال المظاهرات فى كازاخستان