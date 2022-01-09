«الحماية المدنية» تنقذ مُسن من وسط نيران اشتعلت فى منزله ببورسعيد

شهد حي المناخ بمحافظة بورسعيد، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، حريق هائل اشتعل في وحدة سكنية داخل أحد البيوت الخشبية القديمة، وذلك وسط وجود رجل مُسن داخل المنزل.

تلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا من الأهالي يفيد بتصاعد نيران وأدخنة كثيفة من داخل منزل بعقار سكني بتقاطع شارعي 99 وأسوان، ويتضمن البلاغ وجود رجل مُسن وسط النيران.

على الفور قاد العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء، فريقًا من رجال الحماية المدينة، وتمكنوا من الوصل إلي العقار بعد دقائق من البلاغ، وتبين اشتعال النيران في غرفة النوم والأسرة والدولاب والملابس وصالة المنزل، وكان "ع. ا. ع. ع"، ويبلغ من العمر 60 عامًا متواجدًا بالداخل.

اقتحم العقيد هاني المهدي النيران قبل التعامل مع الحريق، وذلك لانقاذ الرجل وتمكن من اخراجه من وسط النيران دون إصابات، وقام الفريق بالتعامل مع النيران من خلال 3 سيارات إطفاء وتم إخمادها قبل أن تمتد إلى العقارات المجاورة.

قام رجال الحماية المدنية بتبريد الحريق بعد الانتهاء من أعمال الإطفاء، وذلك للتأكد من عدم اشتعال النيران مرة أخرى، وكذلك إيقاف تصاعد الأدخنة الناتجة عن أعمال الإطفاء حتى لا تؤثر على حياة المواطنين.

تلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، بلاغًا بالحادث، ووجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي أسباب الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق.

وعاين فريق من النيابة العامة موقع الحادث، وجري أخذ أقوال صاحب الشقة ومالك العقار وشهود العيان، وتستكمل النيابة التحقيقات لمعرفة ما إذا كان هناك شبهة جنائية في الحادث من عدمه.