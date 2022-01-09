فيروس كورونا يغزو القصر الملكى السويدى

أعلن البلاط الملكي في السويد إصابة ولي العهد الأميرة فيكتوريا بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).



وقال البلاط الملكي في بيان إن الأميرة فيكتوريا، البالغة من العمر 44 عاما، تلقت التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أنها تعاني من أعراض نزلة برد ولكن حالتها الصحية جيدة.



وأشار البيان إلى أن الأميرة فيكتوريا تتبع إرشادات الصحة العامة ودخلت هي وأسرتها في العزل بالمنزل.



وقد أعلن القصر الملكي في السويد يوم الإثنين الماضي أن ملك البلاد كارل السادس عشر جوستاف75/ عاما/ وقرينته الملكة سيلفيا78/ عاما/ قد أصيبا بفيروس كورونا. وقد حصل الزوجان على ثلاث جرعات من اللقاح المضاد للفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي و الهند و البرازيل و المملكة المتحدة و تركيا وا لمكسيك و إندونيسيا و روسيا، ولايعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.