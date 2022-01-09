تونس: 2817 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 2817 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 7 أشخاص خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضحت وزارة الصحة - في بيان- أنه تم إجراء 16 ألفا و971 تحليلا مخبريا أمس، حيث بلغت الحالات الإيجابية 16.60% من نسبة التحاليل اليومية، موضحة أن إجمالي الوفيات منذ ظهور الوباء بلغ 25 ألفا و655 حالة.



وأضافت أن عدد المتعافين بلغ أمس 274 شخصا، بإجمالي 698 ألفا و457 شخصا، مشيرة إلى أن عدد المرضى الذين يتم علاجهم بالمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص بلغ 387 مصابا، بينهم 14 حالة جديدة أمس الجمعة، بينما بلغ عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة 106 حالات، و16 حالة تخضع للتنفس الاصطناعي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي و الهند و البرازيل و المملكة المتحدة و تركيا وا لمكسيك و إندونيسيا و روسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.