الحج والعمرة السعودية: 73 ألفا و523 شخصًا أدى العمرة اليوم

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” عن التقرير اليومي لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث تم إصدار نحو 20 مليونا و988 ألفا و286 تصريحا لدخول مسجد الحرام وذلك حتى اليوم السبت.

ولفتت الوزارة إلى أن مجموع التصاريح اليوم لدخول مسجد الحرام كان 236 ألفًا و328 تصريح، منها 162 ألفا و805 مصلين، و73 ألفا و523 عمرة، موضحة أن المتوسط اليومي للصلاة في المسجد الحرام 73 ألفا و268 مصليا و63 ألفا و910 معتمرا يوميا.

وأشارت إلى أن أعداد التصاريح التي تم إصدارها لدخول إلى المسجد النبوي بلغت نحو 2 مليون و771 ألفا و354 تصريحا، لافتا إلى أن اليوم قد زار 17 آلاف و389 زائرا لقبر الرسول الكريم، كما قام 9 آلاف و779 شخصا بالصلاة في الروضة الشريفة، بمجموع تصاريح وصلت 27 آلاف و168 تصريحا.

وأوضحت أن المتوسط اليومي للتصاريح اليومية في المسجد النبوي منها نحو 9 آلاف و82 تصريحًا لزيارة قبر الرسول الكريم، و9 آلاف و31 تصريحًا للصلاة في الروضة الشريفة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن إطلاقها تطبيق Saudi Visa Bio ويهدف هذا التطبيق إلى سرعة إنهاء إجراءات إصدار تأشيرات الحج والعمرة.

وأشارت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” إلى أن التطبيق يقوم بتسجيل الخصائص الحيوية لضيوف الرحمن من خلال الهواتف الذكية، كما يقوم التطبيق بتسجيل الخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين قبل إصدار تأشيرة الحج أو العمرة والقيام بربط البصمة الخاصة بالمعتمر أو الحاج بالتأشيرة.

وأضافت أن التطبيق قد أطلقته وزارة الخارجية السعودية لتجويد الخدمات المقدمة للمعتمرين وتسيير الإجراءات لدخولهم الأراضى المقدسة، وستقوم المملكة العربية السعودية بالتوسع فى استخدام التطبيق فى عدد من الدول وفقا لخطة زمنية.

وقد تم إطلاق هذا التطبيق فى مصر ويمكن للمواطنيين تنزيل هذا التطبيق على الهواتف الذكية من خلال تطبيق “جوجل ستور” المتاح لهواتف الأندرويد.