«الإحصاء»: 84.3% زيادة في صادرات مصر للهند خلال 9 أشهر

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية لدولة الهند بنسبة 84.3%، لتصل إلى حدود 1.7 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل 935.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 788.9 مليون دولار.

وأوضح جهاز الإحصاء، أن وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها جاءت فى المرتبة الأولى بين الصادرات المصرية لدولة الهند والتى ارتفعت لـ 1.2 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 522.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 699.2 مليون دولار بنسبة 133.8%، يليها صادرات منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 101.3 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 60.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 40.5 مليون دولار بنسبة 66.6%.

أضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات مصر من ملح، كبريت، أحجار وأسمنت إلى الهند بلغت 62.089 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 71.524 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 9.4 مليون دولار بنسبة 13.2%، كما بلغت صادرات شحوم وزيوت وشموع نباتية وحيوانية 22.9 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 15.077 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 7.8 مليون دولار بنسبة 52.1%، وبلغت صادرات مصر من جلود عدا جلود الفراء 7.226 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل 4.037 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه بزيادة قدرها 3.189 مليون دولار بنسبة 79%.