«خليك لطيف».. كيف تعزز احترامك لذاتك في العام الجديد؟

يسعى الجميع لتحقيق أهداف العام الجديد بشكل أفضل، فمع بداية كل عام يضع البعض عدد من الأسس والقواعد التي تساعده في تحقيق أهدافه بشكل سليم وفقًا للخطط الموضوعة.

كما أن هناك أيام تشعر أن كل ما تفعله ليس جيدًا في هذه الأيام، فعندما يكون احترامك لذاتك منخفضًا، تحتاج إلى اتخاذ خطوات لتحسين حالتك المزاجية في أسرع وقت ممكن، إذ يؤثر تدني احترام الذات بالسلب على صحتك العامة أيضًا.

من هنا قدم خبراء التنمية الذاتية بموقع "healthdigezt" عدد من النصائح والخطوات التي تساهم في زيادة احترامك لذاتك حتى تشعر بالتحسن.

اسمع لصوتك الداخلي:

لدينا جميعًا هذا الصوت الداخلي الذي يشكك في قراراتنا وخياراتنا في الحياة، فأحيانًا يفوز الصوت الداخلي وهذا يحدث فرقًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر باحترامنا لذاتنا.

تقدير الذات:

هذه عادة جيدة يجب ممارستها لأنك تخبر نفسك بأفضل سماتك، لذا خصص دقيقتين من وقتك وذلك للسؤال عن الأشياء التي تقدرها في نفسك، حيث يساهم ذلك في زيادة الثقة بالنفس والحصول على أفضل النتائج عند التعامل مع الآخرين.

كن منطقيًا مع أهدافك:

في بعض الأحيان عندما نريد النجاح، نضع اهدافًا غير منطقية، بحيث لا يمكننا الوصول إليها لدرجة أننا نشعر بالإحباط مع أنفسنا، فهذا أحد الأسباب التي تجعل احترامنا لذاتنا يتأثر، فمن المهم أن تضع أهدافًا معقولة يمكنك الوصول إليها بالفعل.

لا تهدف إلى الكمال

الشيء الآخر الذي يمكنك القيام به للمساعدة في تقديرك لذاتك هو عدم السعي لتحقيق الكمال بل ما هو جيد بما فيه الكفاية في الوقت الحالي.

يمكن أن يؤدي السعي لتحقيق الكمال إلى إضعاف احترامك لذاتك خاصةً عندما لا تتمكن من القيام بالعمل بشكل مثالي.

جرب أشياء جديدة:

لا تخف من تجربة أشياء جديدة قدر الإمكان، فإذا كنت ترغب في تعزيز ثقتك بنفسك، فعليك أن تتعلم الخروج من بيئتك المعتادة.

خليك لطيف:

إذا كنت ترغب في تحسين احترامك لذاتك، فعليك أن تتعلم كيف تكون لطيفًا مع الآخرين، كونك طيبًا هو شيء يجب أن نمارسه جميعًا قدر الإمكان لأنه لا يساعد فقط على رفاهيتنا العاطفية، ولكن أيضًا الآخرين.