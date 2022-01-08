«جنايات أسوان» تقضى بالإعدام شنقًا للمتهمين فى 7 قضايا

شهدت محكمة جنايات أسوان، مساء السبت، صدور حكم الإعدام شنقًا لـ7 قضايا متعددة على مستوى المحافظة ومراكزها، وتم الحكم فيها اليوم على المتهمين، وذلك بعد عرضها على المفتي وتأييد الحكم.

وجاءت الـ7 قضايا التي صدرت أحكام الإعدام فيها اليوم كالتالي:

القضية الأولى

قررت محكمة جنايات أسوان، اليوم، الحكم بالإعدام شنقًا للمتهم بقضية قتل سائق توكتوك بمدينة دراو، وذلك بعدما تم إرسال الحكم لمفتي الجمهورية، الذي أيّد إعدام القاتل.

وترجع تفاصيل القضية إلى 3 أعوام سابقة، بتلقي مركز شرطة دراو العثور على جثمان شاب ملقى في مصرف، وذلك بعد خروجه من المنزل للسعي وراء رزقه بالتوكتوك وتغيّبه عن المنزل، وعلى الفور بعد تحقيقات الجهات المختصة توصلوا إلى مرتكب الجريمة، وبمُواجهته اعترف أنه خطط لسرقة التوكتوك الخاص بالمجني عليه.

جاءت الجريمة من خلال أنه تواصل معه وطلب منه توصيلة إلى مكان معين وأثناء سيرهم على الطريق قام بخنقه وإلقاء جثته بالمصرف للهروب من جريمته.

وقررت المحكمة بعد تداول القضية 3 سنوات بإحالة أوراق القضية للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

القضية الثانية

قررت محكمة جنايات أسوان، الحكم بإعدام عاطل وعشيقته، وذلك بعد الاتفاق الذى دار بينهما على التخلص من الزوج وقتله، ثم إلقاء جثمانه في إحدى العمارات تحت الإنشاء.

ووقعت الجريمة بمنطقة الصداقة الجديدة، وكشفت عن تفاصيلها من خلال جهود ضباط رجال المباحث بقسم ثان أسوان.

القضية الثالثة

قررت محكمة جنايات أسوان، تأييدها على قرار المفتي بإعدام المتهم بقتل سائق توك توك بمدينة كوم أمبو، وجاء ذلك بعد صدور حكم منذ حوالي شهر بإحالة الجاني لمفتي الجمهورية لإبداء رأيه.

وتعود تفاصيل القضية إلى العام السابق، حيث قام الجاني بقتل شاب خنقًا بهدف سرقته وهو في طريقه لشراء توكتوك خاص له وبحوزتهما مبلغ مالي، وبعدها تخلص من جثمانه وألقاه بمصرف كائن بمنطقة يطلق عليها الغابة بمركز دراو.

وحرر أهل الشاب محضرًا بقسم شرطة دراو لتغيبه عن المنزل لمدة تراوحت الـ١٠ أيام، وبعد التحريات والفحص تبين أن هناك شبهة جنائية واتضحت تفاصيل القضية أن المتهم قام بتخديره وبعدها خنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وألقاه داخل مصرف، واستولى على 35 ألف جنيه كانت بحوزته لشراء توك توك.

تم القبض على المتهم بواسطة رجال مركز شرطة دراو، وبمُواجهته اعترف بجريمته، وقام فريق من النيابة وقوة أمنية بصحبة المتهم لتمثيل الجريمة.

القضية الرابعة

قررت محكمة جنايات أسوان، مساء اليوم، خلال جلستها إعدام المتهم بواقعة العثور على 3 أشخاص قتلى بقرية عرب كيما التابعة لمركز كوم أمبو، من خلال وضع سم فئران في البطيخ، ما أدى إلى لفظ أنفاسهم الأخيرة، وذلك إثر خلافات عائلية بينهم أدت إلى ذلك، وجاء الحكم بعد استطلاع رأي المفتي فيه.

القضية الخامسة

أصدرت محكمة جنايات أسوان، قرارًا بالإعدام شنقًا للمتهم بذبح الطفل محمد عبدالسلام يبلغ من العمر 15 عامًا، وقتله مع سبق الإصرار والترصد، حيث إنه بعد ذبحه وضع جثته في كيس بلاستيك، وجاء الحكم بعد عرض القضية على فضيلة المفتي وصدق بقرار الإعدام.

القضية السادسة

وأصدرت محكمة جنايات أسوان، اليوم، حكمها بالإعدام شنقًا للمتهم قاتل سائق توكتوك بعد طعنه عدة طعنات بسلاح أبيض، ما أدى إلى لفظ أنفاسه الأخيرة بهدف سرقة التوكتوك، وفر هاربًا لإخفاء جريمته، وجاء الحكم بعد عرض القضية على المفتي وصدق بقرار الإعدام.

القضية السابعة

وقررت محكمة جنايات أسوان، اليوم، الحكم بالإعدام على المتهم بقتل طالبة جامعية، حيث إنه تعود قضيتها للعامين الماضيين عندما تم العثور على جثتها بمنطقة خور الصداقة وكان وضع على فمها بلاستر وقيد به يدها وقدميها، وجاء الحكم بعد عرض القضية على المفتي وصدق بقرار الإعدام.