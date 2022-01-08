صدور الطبعة الثانية من «أساطير الدراما» لـ محمد مسعود بمعرض الكتاب

تصدر عن دار ريشة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية من كتاب "أساطير الدراما.. أسرار وكواليس أشهر المسلسلات المصرية" للكاتب الصحفي محمد مسعود، في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ53، التي ستنطلق خلال الفترة من 26 يناير وحتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

ويغوض الكاتب محمد مسعود من خلال "أساطير الدراما" في أعماق نجوم وأساطير الدراما المصرية، من فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي حتى بداية الألفية الثانية.

ويرصد الكتاب أيضًا تفاصيل لم تنشر من قبل وكواليس لا يعرفها غير صناع عدد كبير من المسلسلات كجزء أول للكتاب الذى يسعى المؤلف لأن يكون عملًا موسوعيًا يظل مرجعًا هامًا للمهتمين والباحثين في الدراما على مستوى العالم العربى.

وكان قد أشاد عدد من الكتاب بـ"أساطير الدراما" ومنهم الكاتب الصحفي يسري الفخراني، الذي قال إن محمد مسعود عثر على كنز في صندوق ذهبي، هو البحث في دراما مصرية عزيزة على القلب؛ فكتب بمحبة هذه السلسلة المميزة من المقالات تأريخًا للتاريخ الدرامي المهم.

أما الكاتب محمد جلال عبدالقوي فقال: إن الدراما التليفزيونية أهم من التعليم الجامعي، فالجامعات تعمل على إخراج طلاب "تكنوقراط"، لكن الدراما تبني المجتمع والمواطن... بالمجان.

معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 53

معرض القاهرة في دورته الـ53، تحل فيه اليونان ضيف شرف، وتم اختيار اسم الكاتب الكبير يحيى حقي، شخصية للمعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية لمعرض كتاب الطفل، الذي يقام على هامش المعرض، ويشهد إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة، مع مراعاة كل الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وتعكف حاليا الهيئة المنظمة للدورة الـ53 للمعرض على وضع الخطة الوقائية لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد بين رواد المعرض، حيث تم رقمنة كافة الخدمات المقدمة من تقديم طلبات الناشرين الراغب في الاشتراك والحصول على التذاكر بالإضافة إلى خفض عدد الحاضرين يوميا وإقامة بعض الفعاليات الثقافية بشكل إلكتروني افتراضي.