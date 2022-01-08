السبت 08 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة محاميي كريم الهواري لجلسة 15 يناير 

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المحاميين المتهمين بانتحال صفة والشروع في الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بحادث تصادم "الشيخ زايد"، المتهم فيها كريم الهواري، إلى جلسة 15 يناير الجاري للمرافعة والمذكرات الختامية.

وفي وقتٍ سابق، أمرت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر، بحبس المحاميين المتهمين بمحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التي سجلت حادث تصادم الشيخ زايد وإتلافها 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث واجهت النيابة العامة المتهمين بأقوال مالك المنزل، ونفيا صحة الاتهامات أمام جهات التحقيق.

ونفى المتهمان في التحقيقات، ما نسب إليهما من اتهامات، وأكدا توجههما إلى المكان المذكور، من أجل تصوير كاميرات المراقبة المثبتة على الفيلا، لتقديم طلب لجهة التحقيق، بتفريغ تلك الكاميرات وإرفاق نتائج التفريغ بالتحقيقات، كما نفى المتهمان في التحقيقات انتحالهما صفة قضائية، أو سعيهما للحصول على كاميرات المراقبة أو إتلافها.

15 يناير محاكمة تأجيل كريم الهواري اتلاف كاميرات الشيخ زايد

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

«التضامن» تبدأ صرف دعم «تكافل وكرامة» السبت المقبل

«شبورة وأمطار».. خريطة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

حبس محمد الأمين.. التهمة «اتجار فى البشر والتعدى على فتيات بدارى أيتام»

شغب أثناء محاكمة حسن راتب.. وتشديد أمنى مكثف

فريد الديب للمحكمة: حسن راتب يعاني من مرض خطير تغلغل في جسده

سجنه الاحتلال البريطاني.. أبرز المعلومات عن حمدي أحمد في ذكرى وفاته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

عن الناس اللى رقصوا فى المركب!

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020.. الجناح المصرى «4-5»

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. هل يسير نحو حرب عملات؟

د.كريمة الحفناوى

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية

عفاف السيد

فى جرائم الابتزاز.. الأسرة هى مصدر الحماية

بسنت حسن

وجهة نظر فى قضية بسنت

محمد عبدالعزيز

مصر النموذج.. تحتفل

مدحت بشاى

اليوم ولد لكم مُخلص

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيلى خلال المظاهرات فى كازاخستان

موقع عبرى: واحد من كل 3 إسرائيليين سيصاب بأوميكرون

«البحث عن السلام».. دول عربية وإسلامية على «رادار التطبيع» مع إسرائيل