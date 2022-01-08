تأجيل محاكمة محاميي كريم الهواري لجلسة 15 يناير 

قررت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المحاميين المتهمين بانتحال صفة والشروع في الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بحادث تصادم "الشيخ زايد"، المتهم فيها كريم الهواري، إلى جلسة 15 يناير الجاري للمرافعة والمذكرات الختامية.

وفي وقتٍ سابق، أمرت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر، بحبس المحاميين المتهمين بمحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التي سجلت حادث تصادم الشيخ زايد وإتلافها 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث واجهت النيابة العامة المتهمين بأقوال مالك المنزل، ونفيا صحة الاتهامات أمام جهات التحقيق.

ونفى المتهمان في التحقيقات، ما نسب إليهما من اتهامات، وأكدا توجههما إلى المكان المذكور، من أجل تصوير كاميرات المراقبة المثبتة على الفيلا، لتقديم طلب لجهة التحقيق، بتفريغ تلك الكاميرات وإرفاق نتائج التفريغ بالتحقيقات، كما نفى المتهمان في التحقيقات انتحالهما صفة قضائية، أو سعيهما للحصول على كاميرات المراقبة أو إتلافها.