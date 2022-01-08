ضبط تشكيل عصابي متهم باختطاف سائق بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، اليوم السبت، من ضبط تشكيل عصابي متهمين باختطاف سائق لسرقة حمولة أسمدة من سيارته.

وعن التفاصيل كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية) بأنه حال قيادته سيارة نقل (مُحملة بـ 50 طن أسمدة) وسيره بنطاق مركز شرطة إدكو بمحافظة البحيرة مُتجهاً إلى محافظة الدقهلية ، فوجئ بانحراف سيارة ميكروباص تجاه سيارته وبها عدة أشخاص وبحوزة أحدهم سلاح أبيض "سكين" ، وقاموا باستيقافه واصطحبوه بالسيارة إلى مبنى مهجور واحتجازه به دون حدوث إصابات .. ثم تركوه صباح اليوم التالي، وعقب ذلك علم أن سيارته متواجدة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية من خلال جهاز (GPS) حيث عثر على السيارة بدون حمولتها.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتي "البحيرة – الإسكندرية").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا باتفاقهم على إرتكاب الواقعة، عقب قيامهم برصد السيارة قيادة المجني عليه عقب خروجها من إحدى شركات الأسمدة، وقيام أحدهم بالتوجه بالسيارة لإحدى القرى بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، واستعان بـ(شخصين"أمكن ضبطهما"، يُقيمان بذات القرية) توسطا فـى بيع الحمولة إلى (تاجر محاصيل وأسمدة زراعية، مقيم بدائرة قسم ثان العامرية بالإسكندرية) نظير مبلغ مالي، وعقب إنصراف أحد المتهمين بالسيارة النقل المستولى عليها تعطلت بمكان العثور عليها فقام المتهم بتركها، وقيام باقي المتهمين بإطلاق سراح المجني عليه بنطاق دائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، كما تم بإرشادهم ضبط (حمولة السيارة المستولى عليها - مبلغ مالي - "السيارة الميكروباص - السلاح الأبيض" المُستخدمين فـى الواقعة).