النيابة تحبس سيدة تستجدى المارة وتتسول في الغردقة.. وتتحرى عن الواقعة

أمرت النيابة العامة في الغردقة، اليوم السبت، حبس سيدة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها باستجداء المارة والتسول بمنطقة الصيادين، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

و كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن قيام إحدى السيدات ترتدي "النقاب" باستجداء المارة والتسول بمنطقة الصيادين بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

بالفحص تم تحديد المذكورة وتبين أنها ربة منزل "لها معلومات جنائية"، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الغردقة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها مبلغا ماليا، وبمواجهتها أقرت بقيامها بأعمال التسول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.