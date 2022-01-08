الصورة الأولى لهيفاء وهبى من فيلمها الجديد «رمسيس- باريس»

بدأت النجمة هيفاء وهبى، صباح اليوم، تصوير أول مشاهدها فى الفيلم السينمائي الجديد “رمسيس- باريس” بصحبة أبطال الفيلم فى العاصمة الفرنسية باريس.

وكشف النجم محمد ثروت عن أولى صور مشاهد العمل، والتي جمعت بين هيفاء وهبي ومخرج العمل أحمد خالد موسى ومحمد ثروت ومحمود حافظ ومحمد أسامة “أوس أوس” وحمدي الميرغني ومصطفى خاطر.

والفيلم تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، وسيتم تصويره بين فرنسا ومصر، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت كوميدي حول قطعة من الحشيش تمت قراءة تعويذة معينة عليها، ومن يشرب منها يجد نفسه في بلد آخر، وبعد تجمع أبطال العمل في فرنسا يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون، ومن المقرر البدء في تصوير العمل أول شهر يناير الجاري.

ويشارك فى بطولة فيلم “رمسيس- باريس” كل من هيفاء وهبي ومصطفى خاطر، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمود حافظ، وسميرة مقرون، والفيلم من إخراج وإنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، ومن تأليف كريم حسن بشير.

يذكر أن هيفاء وهبى تنتظر تحديد موعد نهائي لعرض فيلم “أشباح أوروبا”، والذي انتهت من تصويره قبل عام وتأجل عرضه أكثر من مرة بسبب حبس منتجه وعدد من المشاكل الإنتاجية، ثم واجه الفيلم جائحة فيروس كورونا المستجد.