الأربعاء.. «قمر 14» ينضم لقائمة أفلام موسم رأس السنة

تطرح الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “قمر 14” العمل في دور العرض السينمائي بالقاهرة والمحافظات يوم الأربعاء المقبل 12 يناير الجاري بعد سلسلة من التأجيلات والفيلم من المقرر عرضه بدور العرض السينمائية في 40 دور عرض في مصر وكافة الدول العربية.

وحددت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “قمر 14” موعدًا نهائيا لطرح العمل في دور العرض السينمائية في شهر يناير، لينضم الفيلم لقائمة أفلام موسم رأس السنة الجديدة.

ويشارك فيلم “قمر 14” بين عدد من الأفلام الجديدة التى تم طرحها مؤخرًا للمنافسة على إيرادات شباك التذاكر المصري.

تفاصيل فيلم قمر 14

وتدور أحداث الفيلم، فى إطار اجتماعي رومانسي من خلال 5 حكايات مختلفة حول ليلة يكون فيها القمر بدرًا، وهو ما يؤثر في مسار عدد من الشخصيات داخل الفيلم وتتلخص أحداثه في 7 ساعات فقط لحين اختفاء القمر.

نجوم وأبطال الفيلم

فيلم “قمر 14” بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، سلوى محمد علي، محمد علاء (جاميكا)، أحمد مالك، بيومى فؤاد، مي الغيطي، نيرة عارف، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة، أحمد بدير، إسماعيل شرف، حنان يوسف، محمد مهران، خالد أنور، غادة عادل، سليم سليمان، والعمل قصة و سيناريو وحوار محمود زهران.

وينتظر بطل الفيلم خالد النبوي عرض مسلسل «لون البحر» على أحد المنصات الإلكترونية، حيث انتهت أسرة المسلسل بالكامل من التصوير خلال الأيام الماضية، وكانت آخر المشاهد في أحد النوادي بالمعادي، المسلسل ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، والعمل من تأليف ورشة كتابة لعدد من المؤلفين الشباب، ومن إخراج أمير رمسيس.

وبدأ النجم خالد النبوي تصوير أحداث مسلسله الدرامى الجديد «راجعين يا هوى» خلال الأيام الماضية وهو العمل الذى يجمعه بالمخرج محمد سلامة، والمسلسل مأخوذ عن مسلسل إذاعي قديم للكاتب أسامة أنور عكاشة ومن المقرر عرضه موسم رمضان المقبل.

