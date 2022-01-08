الهند تسجل 141986 إصابة جديدة بفيروس كورونا و285 حالة وفاة

أعلنت الهند اليوم السبت تسجيل أكثر من 141986 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد19-). وفي محاولة

للتعامل مع الزيادة في الإصابات قررت الحكومة الإسراع في عمليات التطعيم في البلاد، حيث تقوم حاليا بتطعيم الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما و18 عاما.



كما تم تسجيل 285 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 483463 حالة وفاة.



كما ارتفعت حصيلة الإصابات بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا إلى 3007 إصابات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.