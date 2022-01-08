السبت 08 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل 16 شخصا على الأقل بعد انفجار مطعم فى الصين

انفجار مطعم فى الصين
انفجار مطعم فى الصين

لقي 16 شخصا على الأقل حتفهم جراء انهيار مطعم محلي في مدينة تشونجتشينج بجنوب غرب الصين عقب انفجار غاز، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
 

وذكرت شينخوا اليوم السبت أن 10 أشخاص آخرين أصيبوا بجروح.
 

وتردد في البداية أن أكثر من 20 شخصا دفنوا تحت الأنقاض في المطعم، الذي يخدم مكاتب محلية قريبة.
 

وأضافت وكالة شينخوا، أنه تم انتشال كل الضحايا الذين دفنوا تحت الأنقاض في أعقاب الانفجار الذي وقع في حي وولونج.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين  تسجيل 174 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الخميس، مقابل 189 في اليوم السابق.
 

وقالت اللجنة في بيان إن 116 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 132 قبل يوم.
 

وسُجلت معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليمي خنان وشنشي ورصد إقليم تشجيانغ حالات جديدة أيضا.
 

وسجلت الصين 45 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض، دون تغيير عن العدد المسجل في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
 

وسجل بر‭ ‬الصين الرئيسي حتى نهاية يوم الخميس 103295 إصابة مؤكدة. ولم تُسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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