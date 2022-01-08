السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بالرسم والألوان.. «ندا» تبدع فى تغيير الزي الرسمي للأطباء (صور)

ندا تبدع فى تغيير
ندا تبدع فى تغيير الزي الرسمي للأطباء

تعلقت الفتاة العشرينية منذ طفولتها بالألوان والرسم، مما دفعها لتغيير ملامح الزي الرسمي لملابس الأطباء بالرسم عليها برسومات مبهجة لتخفيف آلام المرضى، وقامت بتطوير ذاتها بمشاهدة الفيديوهات عبر "اليوتيوب".

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ندا تبدع فى تغيير الزي الرسمي للأطباء 

ندا فيصل صالح، 25 عامًا، تخرجت من كلية طب بشري جامعة المنيا، تقول: "أتمنى أن اتخصص في حاجة أعرف أفيد بها المرضى، وأخفف عنهم  وأعالجهم، وأنا من زمان بحب الرسم وشغل الهاند ميد، وبحب ألبس على مزاجي، فقررت أرسم على لبس الشغل وأغير تصميمه".

نالت "ندا"، إعجاب من حولها، تقول: "بدأت أرسم على الزي وأصدر برة مصر للمستشفيات والأطباء".

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ندا تبدع فى تغيير الزي الرسمي للأطباء 

وتابعت قائلة: “الفكرة جاتلي بعد فراق بابا وماما في حادث سيارة، وأنا في إجازة سنة تانية طب، كانت صدمة عمري فقدان بابا وماما، كنت ديمًا ببكي على عدم وجودهم،ا كنت لدرجة أني بزعل من نفسي لأن ده قضاء ربنا، وحبيت أني كل ما أزعل أرسم ديزاين مختلف وأدعي لهما بالرحمة، وبعد كد أنا كنت عارفة أنهما عازيني أكون معيدة في الجامعة، كنت بذاكر وبرسم لغاية لما حققت حلمهما، وبعد كده بدأت الشغل على طول، عملت عينات من شغلي وعرضها على الجروب، واتفقت مع مصنع بدأت أعمل له كميات”.

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ندا تبدع فى تغيير الزي الرسمي للأطباء 

وكانت أشقاء الفتاة العشرينية الداعم الأساسي لها، ويساعدونها في تحقيق حلمها، تقول: "الصعوبات أنا مؤمنة بأن أي صعب هيجي وقت ويعدي"، وتمنت "ندا" أن يكون لديها علامة تجارية مميزة وبصمة في المجال.

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ندا تبدع فى تغيير الزي الرسمي للأطباء 

ندا تبدع فى تغيير الزي الرسمي للأطباء
ندا تبدع فى تغيير الزي الرسمي للأطباء
ندا تبدع فى تغيير الزي الرسمي للأطباء
ندا تبدع فى تغيير الزي الرسمي للأطباء
ندا تبدع فى تغيير الزي الرسمي للأطباء
ندا تبدع فى تغيير الزي الرسمي للأطباء
ندا تبدع فى تغيير الزي الرسمي للأطباء
ندا تبدع فى تغيير الزي الرسمي للأطباء
ندا تبدع فى تغيير الزي الرسمي للأطباء
ندا تبدع فى تغيير الزي الرسمي للأطباء
ندا تبدع فى تغيير الزي الرسمي للأطباء
ندا تبدع فى تغيير الزي الرسمي للأطباء
ندا تبدع فى تغيير الزي الرسمي للأطباء
ندا تبدع فى تغيير الزي الرسمي للأطباء
ندا تبدع فى تغيير الزي الرسمي للأطباء
ندا تبدع فى تغيير الزي الرسمي للأطباء
الفتاة العشرينية طفولتها الألوان ملامح الزي الرسمي الأطباء تخفيف آلام المرضى

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

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