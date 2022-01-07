«تنطلق غدا».. جدول امتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

أنهى قطاع المعاهد الأزهرية استعداداته لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل الابتدائي والإعدادي والتى من المقرر أن تنطلق غدًا السبت في جميع معاهد الجمهورية.

يبدأ طلاب امتحانات الصف الرابع الابتدائي الامتحانات بمادتى القرآن الكريم والدراسات الاجتماعية.

أما طلاب الصف الخامس الابتدائى تبدأ امتحاناتهم غدًا السبت بمادة القرآن الكريم، وتنتهي يوم الخميس 13 يناير بمادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.

كما كشف قطاع المعاهد الأزهرية عن جدول امتحانات سنوات النقل الإعدادى، ويبدأ طلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى امتحاناتهم، غدًا السبت، ويختتمون الامتحانات يوم الخميس 13 يناير.

ومن جانبه أكد الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات في المعاهد الأزهرية أن القطاع عمم عددا من التعليمات للمناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.



وعن امتحانات الفصل الدراسى الأول لإتمام المرحلة الابتدائية، فمن المقرر أن تنطلق يوم 16 يناير المقبل، وتختتم فى 22 من الشهر نفسه، ويؤدى الطلاب امتحان مادة القرآن الكريم يوم الأحد 16 يناير، كما يؤدى الطلاب يوم الإثنين 17 يناير امتحان مادتى التربية الإسلامية والعلوم، ويوم الثلاثاء 18 يناير مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

كما يؤدى الطلاب يوم الأربعاء 19 يناير الامتحان بمادتى الرياضيات والتربية الفنية، ويوم الخميس 20 يناير مادتى الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلى، ويوم السبت 22 يناير مادتى اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع.

وتضمن جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021-2022، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادتى الفقه واللغة العربية ورقة أولى والنحو والصرف يوم الأحد 16 يناير، ويوم الإثنين 17 يناير يؤدى الطلاب امتحان مادتى أصول الدين ورقة أولى " التفسير والحديث" ومادة العلوم، ويوم الثلاثاء 18 يناير مادتى اللغة العربية ورقة ثانية "المطالعة والنصوص وفنون الكتابة" ومادة الهندسة، ويوم الأربعاء 19 يناير مادتى أصول الدين ورقة ثانية "التوحيد والسيرة" ومادة الدراسات الاجتماعية.

ويوم الخميس 20 يناير مواد حفظ القرآن وتجويده والتربية الفنية والحاسب الآلى، ويوم السبت 22 يناير مادتى الثقافة الإسلامية والجبر، ويوم الأحد 23 يناير مادتى اللغة الأجنبية والمستوى الرفيع.