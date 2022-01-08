السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لماذا لا يكون للسكتة الدماغية سبب واضح؟

السكتة الدماغية
السكتة الدماغية

تعتبر السكتة الدماغية من المشاكل الصعبة التي تهدد الحياة، فعندما يٌصاب شخص بسكتة دماغية يعتمد العلاج عادةً على سبب مشكلة تدفق الدم إلى المخ على الرغم من العمل المكثف، ولك قد لا يكون سبب السكتة الدماغية واضحًا.

 

في هذا الصدد تشرح طبيبة الأعصاب إيرين كاتزان، ما تحتاج لمعرفته حول السكتة الدماغية وكيف يمكنك منع السكتات الدماغية وفقًا لما ذكره موقع " clevelandclinic" الطبي.

 

كم مرة تحدث السكتات الدماغية ؟

تمثل السكتات الدماغية الإقفارية 85٪ من جميع السكتات الدماغية، حيث تحدث عندما ينسد أحد الشرايين المؤدية إلى الدماغ، فعادةً بسبب جلطة دموية، وحوالي 25 ٪ من السكتات الدماغية الإقفارية هي مجهولة المصدر.

 

أوضح الأطباء أن 15٪ الأخرى من السكتات الدماغية تسمى "النزفية"، وهي التي تحدث عندما يتمزق وعاء دموي في المخ.

 

ما هي علاجات السكتة الدماغية؟

هناك الكثير من الأبحاث للمساعدة في الكشف عن العلاجات الأكثر فعالية، فالأطباء يعالجون معظم الأشخاص الذين يعانون من السكتات الدماغية باستخدام الأسبرين.

 

كما لا يزال من المهم معرفة علامات السكتة الدماغية  حتى تتمكن من الحصول على رعاية طبية على الفور، حيث تعتبر الثواني مهمة للعلاج الأولي لجميع أنواع السكتات الدماغية.

 

وتعتبر إحدى الطرق التي يقلل بها الأطباء من عدد السكتات الدماغية المشفرة هي إجراء الفحوصات الشاملة على الجسم كل ستة أشهر على الأقل، من أجل الكشف عن المشكلة في بدايتها.

 

كما إن مستوى التقييم الطبي بعد السكتة الدماغية أمر بالغ الأهمية، وقد يعتمد تشخيص السكتة الدماغية على مدى شدة الجهد المبذول لمعرفة سبب السكتة الدماغية.

 

ولمنع السكتات الدماغية، من المهم تقليل  المخاطر، من خلال اتخاذ  خيارات غذائية صحية، والحفاظ على الوزن وممارسة الرياضة لتجنب ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى الإصابة بالتوتر والقلق.

الكوليسترول ارتفاع ضغط الدم السكتة الدماغية السكتات الدماغية الشرايين سكتة دماغية

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وائل لطفي

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