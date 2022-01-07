دار أزياء بيبر كاردان تقيم موكبا احتفاليا لمؤسس العلامة (صور)

تعتزم دار بيير كاردان تكريم مؤسسها خلال موكب احتفالي تم التخطيط بعد عام من وفاة بيير كاردان حيث سيُقام عرض الأزياء الخاص بالمبدع في 28 يناير في باريس، في أعقاب أسبوع الموضة الباريسي، الذي سيقام في الفترة من 24 يناير إلى 27 الشهر نفسه.

وسيضم العرض أحدث إبداعات المصمم بالإضافة إلى مجموعة جديدة تمامًا من تصميمات الملابس تم إنتاجها بواسطة استوديو التصميم الخاص به، حيث أن العاملين في دار أزياء بيير كاردان يعدون بإدامة الأسلوب والرموز التي جعلت المنزل ناجحًا للغاية، طبقا لموقع vogue



تكريمًا للإبداعات الأسطورية لبيير كاردان؟



لهذه المناسبة اختار المنزل المتحف الوطني للطيران والفضاء كمكان للموكب، وهو مكان بعيد عن التخمين فيما يتعلق بالموضة، ولكنه يعكس الرؤية المستقبلية والتجريبية للمصمم، وهو نفس المكان الذي يقع على بعد خطوات من مطار لو بورجيه وهو المكان الذي اجتذب بالفعل المشهد خلال عرض أزياء ربيع وصيف 2022 بالقرب من هيرميس منذ بضعة أشهر.

والموكب سوف يلقي الضوء على القبعات الخاصة والقواطع الدائرية الأيقونية ذات الانعكاسات المعدنية المستقبلية الخاصة بعرض أزياء بيير كاردان لربيع وصيف 196.



تحولات الموضة نحو المستقبل

هذا هو التحدي الذي يريد بيير كاردان مواجهته طبقا لما استوحاه العاملون في الدار من أرشيفاته التي لا حصر لها، لأنه إذا كان المصمم قد يبدو أحيانًا متقدما جدًا في ذلك الوقت، فإن السياق الحالي يترك كل شيء للاعتقاد بأن رؤيته المستقبلية، التي تمزج بمهارة بين الموضة والعلم ، يمكن أن تزدهر بشكل أكثر جمالًا، ولكن لمعرفة ذلك سيتعين علينا الانتظار حتى 28 يناير.

يذكر أن كل ما الكشف عنه على حساب العلامة على إنستجرام حتى الآن هو الخيط المشترك لعرض الأزياء التقدمي وتصميمات بيبر كاردان القديمة.