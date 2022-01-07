«اللقطة اللي بتفرحنا كلنا».. المصريون يتفاعلون مع كلمة السيسي في الكاتدرائية
سادت حالة من الفرحة بين رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مساء أمس، بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال الفنان عمرو فريد: «العظمة الإنسانية الأخلاق الرقي الصدق الأمانة القوة الثقة الإخلاص التفاني التواضع المحبة الكاريزما.. السيسي».
وقالت ندى الهمشري تعليقا مصحوبة بصورة الرئيس داخل الكنيسة: «اللقطة اللي بتفرحنا كلنا».
وكتب وائل المصري: «سيشهد التاريخ إن السيسي هو الرئيس الوحيد اللي خلي المسلمين ينتظروا عيد الميلاد المجيد أكثر من المسيحيين نفسهم.. #رئيس_محترم».
وقال جرجس محب: «تهنئة السيسي في الكاتدرائية بالعاصمة الإدارية وصلت بقرار الحكومة من أيام تقنين أوضاع 141 كنيسة ومبنى تابعاً غير الكنايس اللي اتبنت واللي اتقننت وهتبني كفاية أنه قال بعفوية: احنا في بيت من بيوت ربنا رئيس يؤمن بالمواطنة بجد دون شعارات، مش زي الناس اللي كل عيد يصدعونا بحرام التهنئة».